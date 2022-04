Si è spento il cardinale Barragán, una vita per i malati nella pastorale della Salute

E' morto stamattina a Roma, all'età di 89 anni, il porporato messicano, presidente emerito dell'allora Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, oggi integrato del Dicastero per lo sviluppo Umano Integrale. Qualche anno fa, ricordando gli anni trascorsi, aveva detto: "Tutto è stato un regalo al punto che non ho più niente di cui vantarmi"

Vatican News

Si è spento oggi, 20 aprile, a Roma, il cardinale Javier Lozano Barragán, arcivesco-vescovo emerito di Zacatecas (Messico). Aveva 89 anni. Con la sua morte il Collegio Cardinalizio è ora composto da 210 cardinali, di cui 117 elettori e 93 non elettori.

Il ministero in messico



Il porporato nasce il 26 gennaio 1933 a Toluca, in Messico. Studia nel seminario diocesano di Zamora e viene ordinato sacerdote il 30 ottobre 1955. Dopo gli anni di perfezionamento all'Università Gregoriana di Roma, culminati con la laurea e il dottorato in Teologia Dogmatica, rientra in Messico e negli anni Settanta si occupa in veste di presidente della Società Teologica Messicana e quindi dell’Istituto Teologico Pastorale del Celam. Nominato ausiliare nel '79, fino all'84 è impegnato nell'arcidiocesi di México, nel terzo vicariato episcopale, e in quegli anni è tra i fondatori della Pontificia Università del Messico, svolgendo fra l'altro l'incarico di segretario generale al Sinodo sulla famiglia del 1980.

Il servizio nella Curia Romana

Rinnovamento del clero, delle strutture diocesane, dialogo con la cultura sono il centro del suo ministero durante gli anni a capo della diocesi di Zacatecas (1985- 1997). In questo periodo si intensificano gli impegni a servizio della Santa Sede. Nell'88 diventa membro del Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non credenti, diventato poi Pontificio Consiglio della Cultura, mentre nell'89 fa parte della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e nel '97 diventa consigliere della Pontificia Commissione per l'America Latina, fino al 2000 quando diviene membro della Congregazione per i Vescovi. Nel 1996 Giovanni Paolo II lo nomina presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, incarico per il quale viene nominato arcivescovo. Sempre Papa Wojtyla lo crea cardinale nel concistoro del 21 ottobre 2003 e nell’aprile 2005 partecipa al conclave che elegge Benedetto XVI. Cessa il suo servizio attivo nel 2009, quando il porporato diventa presidente emerito del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari.

Anniversario dei 40 anni di episcopato



Proprio pochi anni fa, nell’agosto del 2019, il cardinale Lozano Barragán aveva festeggiato in Messico i suoi 40 anni di ministero episcopale, in compagnia di amici e familiari. Aveva presieduto una Messa nel Santuario di Nostra Signora di Guadalupe della diocesi di Zamora, nello stato di Michoacán, da cui proveniva. Riflettendo sugli anni trascorsi e sulle tappe che li avevano contraddistinti, aveva riassunto tutto, alla fine del suo discorso, con la parola “regalo”. “Tutto è stato un regalo - aveva dichiarato - al punto che non ho più niente di cui vantarmi. E ora lo do via. Sono 9 anni che cerco di dare via tutto ciò che il Signore mi ha dato prima. Lui me lo ha dato, e ora devo regalarlo, scrivendo, condividendo le esperienze costruite sulle fondamenta di ciò che è stata ed è la mia amata diocesi di origine, la diocesi di Zamora”.