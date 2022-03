Radio Vaticana per la pace in Ucraina, sulle note di Beethoven

“Beethoven call for solidarietà” è l’iniziativa promossa oggi dall’Ebu, di cui l’emittente pontificia è membro fondatore, che intende unire tutti gli ascoltatori con la musica, nel segno della fratellanza, in un momento in cui l'Europa è sconvolta dalla guerra in Ucraina

Vatican News

Al via oggi su tutti i canali radiofonici della European Broadcasting Union (Unione Europea di Radiodiffusione), la maggiore associazione mondiale dei media di servizio pubblico, di cui la Radio Vaticana è membro fondatore, l'iniziativa "Beethoven call for solidarietà". Le emittenti sono invitate a trasmettere, in qualsiasi momento della giornata, la Nona Sinfonia in re minore op 125 di Beethoven (completa o nella parte con l'Inno alla gioia). Anche l'emittente vaticana aderisce all'iniziativa a favore della pace del dialogo.

"Un'iniziativa semplice, ma significativa - sottolinea il responsabile della testata Radio Vaticana/Vatican News Massimiliano Menichetti - che rimarca in musica, l'imprescindibile impegno per la costruzione del legame di fratellanza fra gli uomini e i popoli. In questo momento in cui l'orrore della guerra, ferisce milioni di persone, minacciando gli equilibri mondiali, ci uniamo alle emittenti in Europa e alla radiotelevisione nazionale ucraina, che continua senza difficoltà il proprio servizio”.

“La Radio Vaticana, per garantire una pluralità di voci, sta valutando l'ampliamento delle proprie trasmissioni in onda corta verso la Russia e l'Ucraina per essere più vicina alle popolazioni. Attualmente - afferma Menichetti - con i nostri impegni siamo lungo i confini della Romania, Ungheria, Moldavia e Polonia, dove la crisi umanitaria assume dimensioni drammatiche. Cerchiamo di portare la speranza del Vangelo, un'informazione puntuale, preghiera e note. Nella nostra struttura, lavorano fianco a fianco persone provenienti da 69 nazioni: russi, ucraini, americani, etiopici, eritrei, siriani, libanesi, cinesi... tutti impegnati in una narrazione che costruisce, ispirati da quello sguardo più grande che sgorga dal Vangelo: che ama e accoglie l'uomo".

Ad aprire la giornata con Beethoven (alle ore 9.00) il programma in lingua portoghese, poi (alle 11.30) sono i programmi in lingua albanese, araba, armena, bielorussa, bulgara, ceca, cinese, croata, eritrea, etiopica, francese, hindi, malayalam, tamil, inglese, kiswahili, lettone, lituana, polacca, romena, russa, slovacca, slovena, spagnola, tedesca, ucraina, ungherese, vietnamita, a trasmettere la Nona beethoveniana nella interpretazione di Sir Simon Rattle sul podio dei Wiener Philharmoniker. Questo flusso audio si potrà ascoltare sul portale Vatican News.

Alle ore 22.00 il programma in lingua italiana, Spazio EBU (su 105FM, DAB+, satellite e sul portale Vatican News) manderà in onda la Nona Sinfonia nell'interpretazione di Bernard Haitink sul podio di coro e orchestra della Radio Bavarese, con solisti Sally Matthews soprano, Gerhild Romberger contralto, Mark Padmore tenore e Gerald Finley basso. Il concerto è stato registrato a Monaco il 22 settembre 2019.