Ucraina: la Santa Sede sempre disponibile a mediare. Così Parolin al Tg Com 24

In un'intervista alla trasmissione "Stanze vaticane" del Tg Com 24 il segretario di Stato vaticano ribadisce la disponibilità della Santa Sede di fare da mediatore per porre fine alla guerra in Ucraina

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ribadisce che la disponibilità della Santa Sede a fare tutto il possibile per mediare al fine di porre fine al conflitto in Ucraina, disponibilità di cui Papa Francesco stesso ha parlato, rimane valida e dice di averne discusso personalmente nei giorni scorsi con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Da parte russa, afferma il porporato, pur avendo preso atto della proposta, “non ci sono stati segnali finora” propensi ad avvalersi dell'opportunità. Il cardinale precisa però anche che "non è importante che si accetti l'offerta della Santa Sede, ma l'importante è che, in qualunque modo, si giunga a porre fine a tutto quello che sta avvenendo", e dice di sperare che i contatti in corso e le altre mediazioni in campo possano concludersi positivamente.

Leggi Anche 13/03/2022 Ucraina, il Papa: "In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!" Dopo la preghiera dell'Angelus, nuovo accorato appello di Francesco per "la fine della guerra" nella martoriata Ucraina. Ricorda la città martire di Mariupol, che porta il nome ...

D'altra parte, afferma Parolin, la Chiesa sta facendo molto: i ripetuti appelli del Papa, le iniziative di preghiera, la solidarietà, i continui contatti con il nunzio a Kiev. Il cardinale segretario di Stato vaticano sottolinea anche l'importanza delle tante manifestazioni che chiedono la fine del conflitto in Ucraina, ricordando che il Pontefice all'Angelus di oggi ha detto di unirsi “alla gente comune per chiedere la fine della guerra". E anche in Russia, osserva il cardinale, ci sono tanti movimenti per la pace e questo è un segno di speranza.

Leggi Anche 12/03/2022 Parolin: basta con lo scempio della guerra, non è mai tardi per trovare un accordo Intervista con il cardinale segretario di Stato: “Stiamo ripiombando nel passato invece che osare passi verso un futuro diverso, un futuro di convivenza pacifica. Purtroppo, ...

Ancora, commentando le parole di Papa Francesco all'Angelus di questa domenica, il segretario di Stato vaticano ha detto di essere rimasto impressionato anche dalla sua espressione. Non solo le parole, ha detto, sono state particolarmente forti, particolarmente incisive, ma il Papa è sembrato particolarmente addolorato e non può che essere che così. Siamo tutti addolorati e sgomenti, ha affermato, di fronte a questa guerra che non ha nessun senso.