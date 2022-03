Dal deserto della Quaresima all'oasi della Risurrezione

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. La seconda puntata ruota intorno alla parola “luce". “Nel cuore della Quaresima - afferma don Luigi Epicoco - il Vangelo ci prepara al buio attraverso la memoria della luce, la Trasfigurazione è infatti ricordarsi della luce per poter attraversare il presente, il buio che spesso abbiamo in ciascuno di noi”