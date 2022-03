Dal deserto della Quaresima all'oasi della Risurrezione

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. La prima puntata ruota intorno alla parola “tentazione”, un'esperienza dello Spirito nella quale l'uomo, messo alla prova, rivela se stesso. “Il tempo della Quaresima – afferma don Luigi Epicoco – è il tempo in cui, toccando la propria miseria, si conosce la luce e si assapora la libertà dei figli di Dio”