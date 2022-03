Dal deserto della Quaresima all'oasi della Risurrezione

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. La terza puntata ruota intorno alla parola “pazienza”. “Quando si ama qualcuno – afferma don Luigi Epicoco – bisogna essere disposti alla gradualità”. “L’amore di Dio è un amore paziente”. Non bisogna abusare del tempo dell'amore c'è un limite alla pazienza che ci porta alla decisione giusta per cambiare.