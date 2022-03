Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. La quarta puntata ruota intorno alla parola “misericordia”, “la seconda possibilità nella vita, è qualcuno che ci rimette in piedi perché capisce che si può diventare una persona migliore”. “Possiamo sbagliare – afferma don Luigi Epicoco – se abbiamo l’umiltà di accogliere quel perdono che ci rimette in pista"