In prima linea: emergenza profughi, in viaggio verso l'Ucraina

Il racconto degli inviati di Vatican News al confine tra Polonia e Ucraina. Le storia di chi fugge dalla guerra, la speranza di un futuro di pace

6.30: partenza dei tre inviati di Vatican News per le zone al confine con l'Ucraina. Un viaggio attraverso l'Europa centrale in un tempo in cui alla preoccupazione per un allargamento del conflitto si aggiunge l'auspicio che si arrivi ad una soluzione per far cessare il frastuono delle armi. Un viaggio per incontrare le persone e raccontarle nelle loro necessità e nei loro bisogni. L'arrivo è previsto intorno alle 22 in Romania.