Hebdomada Papae: il Gr in latino del 19 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi ci sono i pronunciamenti del Papa sull’Ucraina: dal messaggio inviato alla Conferenza "La Chiesa come casa di carità - Sinodalità e coordinamento" che si è svolta a Damasco alla preghiera fatta in Basilica Vaticana con i ragazzi della scuola “La Zolla” e infine la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina il prossimo 25 marzo

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die undevicésimo mensis Mártii anno bis millésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

Haec est Pontíficis senténtia: Ucraína et Sýria dolóre coniungúntur; Ecclésia spem diffúndit.

Pontíficis precátio pro infántibus puerísque Ucraínis, qui “supérbiam experiúntur”.

Die vicésimo quinto mensis Mártii Rússiam et Ucraínam Cordi Immaculáto Maríae consecrábit Póntifex.

Felícem exóptat diem Márius Galgano ómnibus haec verba, lingua Latína proláta, audiéntibus.

Ascolta il radiogiornale in latino

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Per epístulam ad partícipes missam Congréssus, cuius arguméntum “Ecclésia caritátis domus – Synodálitas et ordinátio”, Damásci incoháti, Póntifex recordátur néminem maerórem oblivísci huius Natiónis ac synodalitátem ínsuper ad Ecclésiam diligéndam dúcere. Refert Olga Sakun.

Francíscus commonefácit hodie quoque in illa Natióne arma conférri, quae dolórem, “famem, mortem et continuátum discéssum Syrórum éfferunt, at non celat item “magnas contentiónes súscipi ut spes et futúrus prospéctus praebeántur iis qui mánent”. Ítaque e Congréssu – ut patefít – quaedam éxstat rátio ad Ecclésiae sollicitúdinem confirmándam de iis quae ferúntur, sed étiam ad synodalitátem collustrándam, quam Sanctus Páulus ut corpus ac membra descríbit. “Inter córporis membra audítus, communicátio, amor, mútuum subsídium adsunt atque potíssimum consciéntia singulórum múneris, quod quisque sustinére debet. Cum quaedam córporis pars pátitur, omnes céterae partes opem ferre próperant, eius dolóres participántes et cuncta suscipiéntes ut ii levéntur”.

Cum conveníret Francíscus Papa duo mília discipulórum Mediolanénsis Institúti, cuius títulus “La Zolla”, apud papálem Basílicam Sancti Petri, movéntem precatiónem dicit pro párvulis ac adolescéntibus Ucraínae “qui sub pyróbolis vitam agunt”. Refert Rosárius Tronnolone.

“Dómine Iesu, hos adolescéntes ínspice, bénedic, eósque tuére; ii nostrae adultórum supérbiae subiciúntur. Párvuli et adolescéntes Ucraíni, “qui sub pyróbolis vitam agunt, quique hoc bellum nefástum experiúntur, in corde sunt Francísci Papae, qui occúrsum ad finem addúcit die Mercúrii ante Audiéntiam Generálem apud papálem Basílicam Sancti Petri, cum convenísset duo mília discipulórum Mediolanénsis comprehensívi Instítuti “La Zolla”, fervéntes pro eis fundens preces.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

“Die Véneris quinto et vicésimo mensis Mártii, cum Paeniténtiae Celebrátio agétur, cui hora quinta post merídiem in papáli Basílica Sancti Petri praesidébit, Francíscus Papa Rússiam et Ucraínam Cordi Immaculáto Maríae consecrábit. Quod idem eódem die Fátimae a cardinále Conrádo Krajewski agétur, Eleemosynário Pontifício, a Sancto Patre misso”. Hac de re a Sedis Diurnariórum Sanctae Sedis moderatóre, Matthǽo Bruni, certióres sumus facti.

Haec háctenus, próxima hebdómada, quae eventúra.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

19 marzo 2022

(TITOLI)



Il Papa: Ucraina e Siria unite dal dolore, la Chiesa semina speranza

La preghiera del Papa per i bambini e ragazzi ucraini “vittime della superbia"

Il 25 marzo il Papa consacrerà Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

In una lettera inviata ai partecipanti al Convegno "La Chiesa come casa di carità - Sinodalità e coordinamento", iniziato a Damasco, il Papa afferma che nessuno dimentica la sofferenza della nazione mediorientale e che la sinodalità porta ad amare la Chiesa. Ce ne parla Olga Sakun.

Francesco ricorda che anche oggi nel Paese si continua a vivere il conflitto e che questo genera dolore, “fame, morte e la continua fuga dei siriani” ma non nasconde i “grandi sforzi che vengono compiuti per offrire speranza e prospettive future a coloro che rimangono”. Pertanto la Conferenza – spiega - è un modo per ribadire la preoccupazione della Chiesa per quanto si vive ma anche per mettere in luce la sinodalità che San Paolo descrive come il corpo e le sue membra. “Tra i membri del corpo c'è ascolto, condivisione, amore, sostegno reciproco e, soprattutto, la consapevolezza del ruolo che ognuno è chiamato a svolgere. Quando una parte del corpo soffre, tutte le altre vengono in suo aiuto, condividendo la sua sofferenza e facendo tutto il possibile per alleviarla”.

***

Francesco, al termine dell'incontro con duemila studenti dell’Istituto milanese “La Zolla” nella Basilica di San Pietro, recita una commovente preghiera per i più piccoli e i giovani dell’Ucraina “che stanno vivendo sotto le bombe”. Il servizio di Rosario Tronnolone.

“Signore Gesù, guarda questi ragazzi, benedicili e proteggili, sono le vittime della superbia di noi adulti”. Bambini e ragazzi ucraini "che stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile", sono nel cuore di Papa Francesco, che conclude l’incontro mercoledì, prima dell’udienza generale nella Basilica di San Pietro, con duemila studenti dell’Istituto comprensivo “La Zolla”, di Milano, con una intensa preghiera per loro.

(NEWS)

“Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato del Santo Padre". Lo rende noto in una dichiarazione il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.