Il cardinale Czerny e il dolore delle donne ucraine, vittime della crudeltà della guerra

Si è conclusa ieri la missione in Ungheria del prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale tra i profughi ucraini. Il porporato oggi a Roma. Ieri visita al Jesuit Refugee Service di Budapest, alla stazione di Nyugati e al centro di accoglienza dell'Ordine di Malta, dove ha ascoltato le storie drammatiche di Natalia, Tamara e altre persone fuggite dall'Ucraina. Infine il saluto con i giovani ecuadoriani evacuati da Kiev

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Marina e Nadja per scappare dalle bombe su Kharkiv hanno preso un taxi fino al confine con la Moldavia. Natalia ha usato il tavolo di un ristorante come letto. Tamara per la fretta di fuggire ha dimenticato il cellulare a casa e non ha avuto contatti coi figli per settimane. Dana e Danjra hanno viaggiato da sole, a 18 anni, per quindici ore in macchina.

Storie di vita

Leggi Anche 10/03/2022 Czerny in Ucraina: siamo tutti poveri di fronte a questa guerra, basta colpire i civili Prosegue la missione dell'inviato del Papa in Ungheria. Incontro con il vice primo ministro e visita alla frontiera di Barabás, dove sono ammassate centinaia di persone nei cinque ...

In un salone di una struttura alla periferia di Budapest, si tocca con mano il dolore che questa "crudele" guerra sta portando ad un popolo. Se ne fanno portavoce sei profughe ucraine, tutte donne, ora al sicuro grazie all’aiuto ricevuto dalle équipe dell’Ordine di Malta, che attendono una nuova destinazione. Il cardinale Michael Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo Umano integrale, al suo terzo ed ultimo giorno di missione in Ungheria, le incontra nel pomeriggio del 10 marzo in un centro sportivo trasformato in pochi giorni in centro accoglienza. Aiutato da un interprete, il porporato si ferma ad ascoltare queste storie, fa domande, guarda le immagini sui cellulari. Foto di bunker, di alloggi di fortuna, di neonati e genitori anziani.

Natalia e le lacrime per i genitori anziani

Genitori come quelli di Natalia a cui la guerra non dà tregua dal 2014. Originaria del Donetsk, da dove è fuggita nel 2015, ora si è ritrovata di nuovo tra paura e distruzione e dal 5 marzo si è messa in viaggio con un’altra ragazza di 29 anni, per poi dividersi: una in Germania, l'altra verso la Francia. Quando arriva il cardinale è l’unica a non alzare nemmeno lo sguardo, sempre fisso sullo smartphone. Poi, sentendo le storie delle altre connazionali, si alza e ci tiene a mostrare a Czerny le tappe del suo viaggio, documentate sul telefonino: dai sotterranei del suo palazzo, con la figlia dei vicini di pochi mesi a dormire sotto i tubi dell’acqua, alle palestre nei sacchi a pelo, fino al ristorante di un albergo abbandonato. Nella gallery appare la foto dei genitori e Natalia scoppia a piangere: “Non hanno cibo, né medicine, moriranno anche senza bombe”.

Natalia mostra al cardinale la foto dei suoi genitori anziani rimasti in Ucraina

Marina, fuggita in taxi da Kharkiv

Leggi Anche 08/03/2022 Czerny incontra i profughi ucraini a Budapest: il Papa vi è vicino Iniziata questa mattina la missione del prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo integrale in Ungheria, per portare sostegno spirituale e materiale, a nome del Papa, a ...

A metterle una mano sulla spalla per confortarla c’è Marina, 62 anni. Ex impiegata in una fabbrica per la costruzione di space shuttle, è scappata da Kharkiv insieme alla figlia disabile intellettiva. “Abbiamo preso un taxi fino al centro dell’Ucraina”. E quanto avete pagato? “Niente, il tassista ha voluto solo un contributo per la benzina”. Ora Marina attende di essere trasferita in Germania. Non ha visto la sua casa sgretolarsi sotto i colpi di mortaio, ma c’è stato un “punto di non ritorno”: “La trentunesima volta che siamo stati costretti a scendere nei sotterranei. Non sopportavo più il suono continuo della sirena, mi faceva impazzire. Ho deciso di andarmene”. Non rimpiange questa scelta, nonostante “a casa” abbia lasciato marito e padre. Piange invece per “il calore umano” ricevuto a Budapest: “Sono davvero riconoscente”, ripete al cardinale che la benedice e le regala un’immaginetta con una preghiera di Papa Francesco.

Il cellulare dimenticato di Tamara

“Anche io”, si inserisce Tamara. È una signora minuta sulla sessantina, ha il volto smunto e gli occhi stanchi per i cinque giorni di viaggio. Ride mentre racconta che nella fretta di sistemare la valigia, ha lasciato il telefono in qualche parte della casa. Ma è una risata isterica che si trasforma subito in pianto: “Per quasi una settimana ho girovagato senza poter comunicare. I miei figli sono in città. Li abbiamo sentiti grazie ai volontari, sono al sicuro con la comunità battista in un bunker”.

Czerny benedice una profuga ucraina

Alla stazione ovest di Nyugati

Le donne sono una piccola parte dei 54 profughi attualmente assistiti dall’Ordine di Malta che offre anche un servizio di trasporto con ambulanze (“un ospedale su quattro ruote”) fino alle frontiere, unica realtà caritativa a farlo. Operano pure, accanto alla Caritas, nella stazione di Keleti a est di Budapest. Czerny l’ha visitata nel primo giorno di viaggio. Ieri mattina – dopo una lunga sosta alla sede del Jesuit Refugee Service, guidato da padre Sajgó Szabolcś – ha voluto visitare la stazione a ovest, Nyugati pálayauvdar. Uno scenario totalmente differente rispetto a Keleti, con profughi ammassati e una scarsa armonizzazione dei servizi. La gente che scende a Nyugati è però il doppio: quasi 3-4 mila al giorno. Poco prima dell’arrivo di Czerny, una mail dalla frontiera annuncia un treno con 125 persone provenienti da Zahony. Tante, tantissime le persone di etnia Rom: guardano il passaggio del cardinale con indifferenza, poi, al primo suo invito ad avvicinarsi, sono curiosi e raccontano la loro storia. Miriana, ad esempio, dice che a Odessa con la sua famiglia erano mercanti o impiegati in fabbrica. Sono stati evacuati da un’ora all’altra: “Vogliamo raggiungere Berlino ma non ci sono mezzi”. In Germania non hanno nessuno che li attende e li può accogliere, ma vogliono tentare la sorte “perché lì ci sono più possibilità”.

Il saluto ad alcuni giovani nigeriani, in fuga da Kiev, alla stazione di Nyugati

Il saluto ai giovani ecuadoriani evacuati da Kiev

Leggi Anche 07/03/2022 Ucraina, Czerny tra i profughi in Ungheria: un viaggio di speranza e denuncia Il prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale si recherà domani mattina, a nome del Papa, a Budapest e in altre città dove visiterà centri di rifugiati ...

Ultima tappa della missione del cardinale è stata la parrocchia di Szent József, a Esztergom, guidata da don András Szili. Ha 35 anni, è prete da dieci e da tre parroco e cappellano degli hispanohablantes. Da settimane vive in mezzo a telefonate del tipo: “Don András? Oggi altri 42”. Sono i giovani profughi ecuadoriani evacuati da Kiev che, in attesa di tornare a casa grazie al consolato, soggiornano nell’oratorio o nelle sale del catechismo. Restano per qualche notte e dividono in 56 un computer e due bagni, con una sola doccia. Accolgono Czerny, accompagnato dal cardinale arcivescovo di Budapest, Peter Ërdo, seduti in cerchio in una sala. “Sono qui perché il Papa vuole esprimere vicinanza e speranza per l’Ucraina”, ricorda il porporato. “Il Santo Padre vi chiede di pregare per contribuire alla pace”. Al cardinale si avvicinano due bambini che offrono biscotti. Seguono racconti e una stretta di mano, infine una foto di gruppo. L’emissario papale, infine, si congeda: “Non dimenticate la carità ricevuta, quando tornerete nel vostro Paese sarete voi a offrirla”. Questa mattina il cardinale rientra a Roma.