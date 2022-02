Grech agli universitari Usa: siate dentro al Sinodo, fate le domande giuste

Videomessaggio del segretario generale del Sinodo dei Vescovi agli studenti che domani da Chicago dialogheranno on line con Francesco sulla realtà dei migranti e le questioni ambientali ed economiche legate alla migrazione, oltre a progetti rivolti alle periferie che promuovono la giustizia sociale e il bene comune. L'incontro potrà essere seguito registrandosi al sito https://www.luc.edu/popefrancis/

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

“Siate saggi, ponete le domande giuste”: è l’invito che il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, rivolge, in un videomessaggio, agli studenti universitari del continente americano che domani si riuniranno alla Loyola University di Chicago per l’incontro sinodale “Costruendo ponti Nord-Sud” al quale prenderà parte, in modalità online, il Papa. Francesco si collegherà con l'ateneo per rispondere ad alcuni quesiti che gli porranno i giovani. “Avete un futuro, avete una visione, avete un progetto e presumo che abbiate anche le vostre paure di non vedere i vostri sogni, le vostre visioni realizzarsi”, riconosce il cardinale Grech, che chiede agli studenti di usare la chiave della saggezza per relazionarsi al Papa.

"La Chiesa sta ascoltando le domande del Popolo di Dio"

Il porporato descrive agli studenti il particolare momento che la Chiesa sta vivendo grazie al cammino sinodale, spiega che “la Chiesa sta ascoltando le domande del popolo di Dio” e che essa stessa si sta interrogando e auspica che tutto questo possa contribuire al processo sinodale. E terminando il suo videomessaggio rivolge un appello ai giovani, esortandoli a “partecipare più direttamente a questo esercizio sinodale”, a questa prima fase di consultazione, alla quale si può prendere parte nelle diverse Chiese locali.

L’incontro aperto a tutti in streaming

Domani gli universitari parleranno con Francesco sulla realtà dei migranti e le questioni ambientali ed economiche legate alla migrazione e su progetti concreti che cercano di riconoscere e potenziare le periferie esistenziali attraverso la giustizia sociale e il bene comune. L'evento è organizzato dalla Pontificia Commissione per l'America Latina (Cal), in collaborazione con la Loyola University di Chicago, insieme al Centro Hank per il Patrimonio Intellettuale Cattolico, l’Istituto di Studi Pastorali e il Dipartimento di Teologia della Loyola University. Parteciperanno studenti degli atenei di tutto il continente americano, ma chiunque può ascoltare il colloquio registrandosi su https://www.luc.edu/popefrancis. L’incontro si svolgerà alle ore 19, ora italiana, in diretta streaming in spagnolo, inglese e portoghese.

Studenti a lavoro per prepararsi al dialogo con il Papa

In questi giorni, per prepararsi al confronto con il Papa, stanno lavorando 7 gruppi di 20 studenti ciascuno: 3 da Stati Uniti e Canada, 1 dal Messico, 1 da Caraibi e America Centrale, 1 dal Brasile e 1 dal Sud America. Ogni gruppo comprende giovani provenienti da diverse università, dalle aree delle discipline umanistiche e delle scienze, che stanno condividendo le loro storie, riflettendo sui loro interessi comuni e discernendo insieme progetti concreti per collaborare insieme. Ogni gruppo sceglierà degli studenti come propri rappresentanti per dialogare con Papa Francesco. Obiettivi dell’iniziativa di domani facilitare incontri autentici e dialoghi costruttivi tra gli studenti universitari, dar loro voce per favorire la costruzione di ponti e relazioni durature che portino alla comprensione reciproca, promuovere soluzioni e progetti concreti per la sostenibilità ambientale, la giustizia economica e lo sviluppo umano integrale, suggerire la modalità sinodale dell’ascolto e del discernimento, fare tesoro delle esperienze e delle prospettive degli studenti, soprattutto dei migranti o di quanti provengono da famiglie di migranti.