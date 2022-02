Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi il dolore del Papa per l’Ucraina, il 2 marzo la preghiera e il digiuno per la pace. All’udienza generale la catechesi sulla vecchiaia che chiede dignità e infine il grazie, all’Angelus, al personale sanitario per l’impegno in pandemia

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die vicésimo sexto mensis Februárii anno bis millésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

In Audiéntia Generáli de discrímine lóquitur Francíscus in quo Ucraína versátur: magnus – inquit – nobis est dolor. Die áltero mensis Mártii pro pace orábitur et ieiunábitur.

Senéctus dignitátem póstulat, non modo adiumentórum requirúntur consília - ait Póntifex - verum étiam exsisténtiae.

“Nemo solus sospes evádit”: sanitátis curatóribus grátias refert Póntifex, contra virus coronárium heróicis.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorelius et bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos.

Ascolta il radiogiornale in latino

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Audiéntiae Generáli, die Mercúrii vicésimo tértio, finem impónens, fidéles invitávit Francíscus Papa ut una simul precaréntur et ieiunárent próximo die Mercúrii Cínerum, ut in Ucraína pax redintegrarétur. Olga Sakun lóquitur.

“Die áltero mensis Mártii ad pacem obtinéndam precátio fiet et ieiúnium”: finem fáciens Audiéntiae die vicésimo tértio praetériti mensis Februárii, utrámque partem frustra implorávit Póntifex, scílicet Rússiam et Ucraínam ut quaedam reperírent ad reconciliatiónem obtinéndam, fidéles simul cohórtans ut precaréntur et ieiunárent ad pacem illis locis peténdam inítio Quadragésimae, vidélicet die áltero mensis Mártii. “Deus – asseverávit Francíscus - ómnium est Pater, non modo cuiúsdam, Ipséque nos vult fratres non hostes”. Étiam die vicésimo mensis Februárii in Salutatióne Angélica, caput Pontíficis cogitatiónum fuit quod christiáni sunt vocáti ut pacis nunc ac semper in terrárum orbe essent operatóres: est triste – áutumat Francíscus – christiános pópulos bellum inter se iníre.

In Audiéntia Generáli die tértio et vicésimo mensis Februárii novam catechésium sériem incohávit Póntifex, ad provéctam aetátem dicátam. Réttulit Alexánder de Carolis.

Série catechésium de Sancto Ioseph ad finem addúcta, Summus Póntifex novum meditatiónum cursum incépit in Audiéntia Generáli die tértio et vicésimo mensis Februárii, quae nunc ad senectútis sensum bonúmque aestimándum dicántur.

Ex Francísci corde necéssitas exstat divítias ostendéndi huius vitae aetátis, quae – áddidit – non modo “adiumentórum consíliis” índiget, verum étiam “exsisténtiae”. Ad diálogum cohortátur Francíscus Papa inter generatiónes, unde iúvenes adiuvéntur ne confundántur et avi item ne ánimo cóncidant. Francíscus mónuit ne quis fallerétur de aetérna iuventúte ac “senum contémptu”, quod praetérito témpore “absolutórum regíminum” simulácrum hábitum est. Ad Pontíficis mentem senéctus dignitátem póstulat atque inter iúvenes et senes diálogus “humanitáti sapiéntiam” affert.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Precatióne Angélica absolúta die vicésimo mensis Februárii, Natiónis diem memorávit Francíscus sanitátis operatóribus dicátum, huc addens quod “aegrotántes nos de quodam indigémus qui nos servet, qui nos ádiuvet”, tot médicos, valetudinários, voluntários, aegris sui impéndio assidéntes láudans, quorum exémplar est doctor ille qui moritúro propter coronárium virus manum ténuit.

Finis fit húius sermónis Latíni, conveniémus íterum die sábato próximo.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

26 febbraio 2022

Titoli

All’udienza generale Francesco parla della crisi ucraina e dice: ho un grande dolore, il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace

Il Papa: la vecchiaia chiede dignità, non solo piani di assistenza ma di esistenza

“Nessuno si salva da solo”: il grazie del Pontefice ai sanitari, eroici contro il Covid

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Al termine dell'udienza generale del 23 febbraio Papa Francesco ha invitato i credenti a unirsi in preghiera e al digiuno, nel prossimo Mercoledì delle Ceneri, per invocare il ritorno della pace in Ucraina. Ce ne parla Olga Sakun.

“Il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace": al termine dell’udienza del 23 febbraio scorso, il Pontefice si è appellato, inascoltato, alle parti coinvolte nella crisi tra Russia e Ucraina per una soluzione che potesse portare a una riconciliazione, invitando i fedeli a pregare e digiunare nella prima giornata di Quaresima del 2 marzo per la pace nell’area. “Dio – ha detto Francesco - è il Padre di tutti non solo di qualcuno e ci vuole fratelli e non nemici”. Anche all’Angelus del 20 febbraio, centro della riflessione del Papa è stato l’appello ai cristiani ad essere operatori di pace oggi e sempre nel mondo: è triste, ha osservato Francesco, che popoli cristiani pensino a farsi guerra.

All’udienza generale del 23 febbraio il Pontefice ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato al valore dell'età più avanzata. Il servizio a Alessandro De Carolis.

Concluso il ciclo di catechesi su San Giuseppe, il Pontefice ha iniziato un nuovo percorso di riflessione nell’udienza generale del 23 febbraio, dedicato questa volta al senso e al valore della vecchiaia. Nel cuore di Francesco la necessità di far ben comprendere la ricchezza di questa fase della vita che, ha detto, ha bisogno non solo di “piani di assistenza” ma di “progetti di esistenza”. Il Papa ha incoraggiato il dialogo tra le generazioni, che aiuti i giovani a non scadere nello smarrimento e i nonni nell'avvilimento. Francesco ha messo in guardia dall'illusione dell’eterna giovinezza e al “disprezzo dei vecchi” che in passato è stato “icona dei totalitarismi". Per il Papa la vecchiaia chiede dignità e il dialogo tra anziani e giovani trasmette "saggezza all'umanità".

(NOTIZIE)

Dopo l’Angelus del 20 febbraio Papa Francesco ha ricordato la Giornata nazionale del personale sanitario, sottolineando che “nella malattia noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti” e lodando l’abnegazione di tanti medici, infermieri, volontari vicini agli ammalati, simboleggiata dal dottore che ha dato la mano a un morente affetto da Covid.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.