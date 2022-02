Dal primo marzo nuovi orari per l’Elemosineria Apostolica

Il martedì e il giovedì, fino alle 18.30, sarà possibile recarsi in Vaticano per fare richiesta della benedizione apostolica grazie all’allungarsi dell’orario dell’ufficio della carità del Papa

Vatican News

Una maggiore disponibilità di orario, una possibilità in più per chi vuole fare richiesta di una benedizione papale e contribuire così alle opere di carità di Papa Francesco.

Per facilitare l’afflusso delle persone a partire dal primo marzo l’Elemosineria Apostolica seguirà un nuovo orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato sarà possibile accedere all’ufficio di via del Pellegrino dalle 8.30 fino alle 14 mentre – ed è questa la novità – il martedì e il giovedì l’orario è prolungato fino al pomeriggio quindi dalle 8.30 alle 18.

L’Elemosineria ha come mandato, affidato dal Papa, di dare tutto ai poveri e a chi ha bisogno. In questi anni non sono mancate iniziative all’insegna della “fantasia della carità” come una lotteria di beneficienza, partita nel 2014, ma anche tanti doni come piccole somme destinate a pagare utenze e bollette. Un fiume di solidarietà che non cessa di scorrere e che si può alimentare anche con le benedizioni papali, un contributo che aiuta ad alleviare preoccupazioni e a farci sentire uniti nel prenderci cura l’uno dell’altro perché tutti “siamo sulla stessa barca”.