Dal Vietnam a Roma per testimoniare il potere della Croce

Il prefetto della Congregazione per il Clero, monsignor Lazzaro You Heung sik, ha presieduto nella chiesa romana di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci la Messa per l’ordinazione di due sacerdoti e di un diacono vietnamiti

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

La chiesa romana Santa Maria delle Grazie alle Fornaci è la parrocchia più vicina a San Pietro. È retta dall'Ordine della Santissima Trinità (Trinitari), una famiglia religiosa fondata da Giovanni di Matha (1154-1213) con una Regola propria approvata da Papa Innocenzo III nel 1198. L'amministratore parrocchiale, padre Lai Xuan Lang, e il viceparroco, padre Lai Quoc Tuan, sono vietnamiti. In questa chiesa il Prefetto della Congregazione per il Clero, monsignor Lazzaro You Heung sik, ha presieduto la Messa per l’Ordinazione di due sacerdoti e di un diacono vietnamiti.

Il potere della Croce

Nell’omelia, il presule li ha esortati a tenere sempre presenti le parole di Gesù: “Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti” (Mc 10, 43s.). “Per voi, cari Joseph, Vincent e Paul - ha aggiunto monsignor Lazzaro You Heung sik - non sarà difficile ispirare il vostro ministero pastorale al potere della Croce". "Voi siete partecipi del carisma, dono dello Spirito, ricevuto dal vostro santo Fondatore Gaspare del Bufalo, di essere testimoni del messaggio della croce, centrato nel mistero del preziosissimo sangue di Cristo, versato per la redenzione dell’umanità, per mostrare l’amore infinito di Dio per tutti noi suoi figli e figlie”.

La testimonianza dei martiri vietnamiti



Nell’omelia il Prefetto della Congregazione per il Clero ha anche ricordato "l’esempio dei circa 130 mila vostri compatrioti, laici, vescovi e sacerdoti, che nei secoli passati hanno versato il loro sangue a motivo della loro fedeltà al Vangelo”. "Fra loro, in particolare quei 117 riconosciuti ufficialmente come martiri. Sangue prezioso anche il loro, a somiglianza di quello di Cristo, che ha generato la Chiesa vietnamita forte e viva, all’interno della quale è germogliata anche la vostra fede e la vostra vocazione”.

Un momento della Messa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci per l’ordinazione di due sacerdoti ed un diacono vietnamiti.

Una grande gioia

L'amministratore parrocchiale della chiesa Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, padre Lai Xuan Lang, sottolinea a Vatican News che l'ordinazione oggi di due sacerdoti e di un diacono è una grande gioia non solo per la parrocchia, ma per tutta la comunità vietnamita.

Ascolta l'intervista a padre Lai Xuan Lang

In Vietnam, ricorda padre Lai Xuan Lang, ci sono tante vocazioni. “Tante persone, soprattutto giovani, dedicano la loro vita per servire la Chiesa”. E annunciano il Vangelo in un Paese dove ancora “tante persone non conoscono il Signore”. Con questa ordinazione la parrocchia Santa Maria delle Grazie alle Fornaci diventa ancora di più un ponte spirituale con l’Asia e in particolare con il Vietnam. “I due sacerdoti e il diacono ordinati oggi - conclude padre Lai Xuan Lang - dedicheranno la loro vita per servire il Signore”.