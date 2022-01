Nominati il presidente dell’Ulsa e il segretario della Segnatura Apostolica

Le due cariche affidate dal Papa rispettivamente a monsignor Giuseppe Sciacca e a monsignor Andrea Ripa

VATICAN NEWS

Da segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica alla presidenza dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (Ulsa). È la novità che ha interessato il 66.enne vescovo siciliano Giuseppe Sciacca, che ha ricevuto oggi la nomina di Papa Francesco dopo gli oltre cinque anni di servizio trascorsi nel precedente ufficio.

E a succedergli nella carica di segretario alla Segnatura Apostolica è approdato sempre oggi monsignor Andrea Ripa, 50 anni, dal 2017 sottosegretario della Congregazione per il Clero. Riminese di nascita, sacerdote dal 2004, monsignor Ripa ha una laurea in Lettere classiche, un dottorato in Diritto Canonico alla Lateranense e il diploma di Avvocato rotale. Nella Congergazione per il Clero è entrato nel 2013.