Hebdomada Papae: il Gr in latino del 15 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario la catechesi su san Giuseppe all'udienza generale e l'appello per il lavoro e per i tanti sfruttati. Le misure anti Covid in Vaticano e infine l'uscita di Papa Francesco per andare in un negozio di dischi nel centro di Roma

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die décimo quinto mensis Ianuárii anno bis millésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

In Audiéntia generáli Póntifex: Hódie quoque nímium multi reperiúntur operárii, quorum ópera nonnúlli abutúntur quique dignitáte carent.

Virus coronárium: in Civitáte Vaticána in locis cláusis aptióris géneris requirúntur persónulae et vírides admissiónes corroborátae ad muséa visénda.

Francíscus praeter exspectatiónem in média Romána urbe orbiculórum sonántium invísit tabérnam.



(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In Audiéntiae generális catechési, sancti Ioseph fabri lignárii imágini dicáta, cunctam Ecclésiam mónuit Francíscus ut percontarétur quómodo “a mero lucro obtinéndo” opus vindicáret, ita ut “ius et praecípuum offícium hóminum haberétur”. Lóquitur Olga Sakun.

In séptima catechési sancti Ioseph imágini dicáta, Francíscus Papa “fabri lignárii” opus réspicit, quod in Palestína illíus témporis secum étiam ferébat ligna paránda ad domus aedificándas necnon óperam dandam “aedificatóriis rebus”. Laboriósa erat ars, quae “magna lucra haud importábat”, ut ásserit Póntifex, quaeque insígnis útique néquaquam a Nazerethána gente habebátur. Quae gens mirátur et scandalizátur cum Iesus, “fabri fílius” praedicáre ac docére in synagóga íncipit, atque sicut “legis doctor” lóquitur. Cum de Ioseph et Iesu vita sermo fit, Summus Póntifex “de ómnibus operáriis terrárum orbis” cógitat, in primis “de iis qui in fódinis ac nonnúllis opificínis consúmens opus fáciunt; de iis quorum opere nigro, ut áiunt, nonnúlli abutúntur; de iis qui operántes moriúntur; de púeris qui operári cogúntur quique in purgamentórum locis útile quiddam mercándum requírunt ...”.

Aptióris géneris persónulae cunctis in cláusis locis et vírides admissiónes corroborátae necessário requirúntur. Extérna ópera intermittúntur. In Civitáte Vaticána quoque crebris contagiónibus subvénitur et saepiménta augéntur. Réttulit Rosárius Tronnolone.

Novae normae in praecépto quodam Prǽsidis Commissiónis Pontifíciae de Statu Civitátis Vaticánae continéntur. Vírides admissiónes corroborátas exhibére tenéntur ii qui Muséa Vaticána, Hortos Vaticános, Hortos villárum Pontificiárum ac Palátii Apostólici Castri Gandúlfi invísunt. Idem ad congressiónum seminariorúmque partícipes, ad eos, qui refectióne cláusis in locis fruúntur, spectat. Operárii a die tricésimo primo mensis Ianuárii reiteratiónis partem súmere debent atque, quidquid est, a centésimo vicésimo die altérius iniéctae partis. Extérna ópera intermittúntur, praeter illa quae a regíminis Auctoritátibus nominátim permittúntur, quaeque non sunt procrastinánda et ad institutiónes áttinent, usque ad diem duodetricésimum mensis Ianuárii.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Die Martis vésperi ad tabérnam, quae “Stereosound” appellátur, apud Pántheon Romae se cóntulit Francíscus Papa, ut loca nuper restitúta expiáret. Cum illuc autorǽda pervenísset, ibídem círciter decem moménta est commorátus, dóminam, véterem necessáriam, fíliam item ac génerum salutávit.

Haec háctenus, próxima hebdómada rursus revertémur ad vos.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

15 gennaio 2022

(TITOLI)

Pontefice all’udienza generale: Anche oggi troppi i lavoratori sfruttati e senza dignità

Covid: In Vaticano Ffp2 obbligatorie al chiuso e green pass rafforzato per i musei

Francesco a sorpresa in un negozio di dischi nel centro di Roma

(SERVIZI)

Nella catechesi dell’udienza generale, dedicata alla figura di san Giuseppe il falegname, Francesco ha invitato tutta la Chiesa a domandarsi come riscattare il lavoro “dalla logica del mero profitto” in modo che “possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona”. Ce ne parla Olga Sakun.

Nella settima catechesi dedicata alla figura di san Giuseppe, Francesco guarda al suo lavoro di “falegname” che nella Palestina di quegli anni voleva dire anche preparare il legno per costruire case e spesso impegnarsi “in attività legate all’edilizia”. Mestiere duro, che “non assicurava grandi guadagni”, sottolinea il Pontefice, e che non era considerato certo nobile dalla gente di Nazareth. Che si stupisce e si scandalizza quando Gesù, “il figlio del falegname” comincia a predicare e insegnare nella sinagoga, e parla "come un dottore della legge". Parlare della vita di Giuseppe e Gesù, porta il Papa a pensare “a tutti i lavoratori del mondo”, in modo particolare “a quelli che fanno lavori usuranti nelle miniere e in certe fabbriche; a coloro che sono sfruttati con il lavoro in nero; alle vittime del lavoro; ai bambini che sono costretti a lavorare e a quelli che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare...”.

***

Mascherina Ffp2 obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, estensione del Green pass rafforzato e stop alle trasferte di lavoro. Anche in Vaticano si corre ai ripari per l'escalation di contagi e aumentano le restrizioni. Il servizio di Rosario Tronnolone.

Le nuove misure sono contenute in un'ordinanza del presidente della pontificia commissione per lo Stato Città del Vaticano. L'obbligo di esibire la certificazione verde rafforzata è esteso ai visitatori dei Musei vaticani, dei Giardini vaticani, dei Giardini delle ville pontificie e del palazzo Apostolico di Castel Gandolfo; ai partecipanti ai convegni e ai seminari; a tutti coloro che fruiscono della ristorazione al chiuso. Per i lavoratori, sarà obbligatorio sottoporsi alla dose di richiamo a partire dal 31 gennaio e comunque dal centoventesimo giorno dall'inoculazione della seconda dose. Sono sospese le trasferte di lavoro, salva specifica autorizzazione degli Organi di governo per quelle non procrastinabili e istituzionali, fino al 28 febbraio.

(NEWS)

Il Papa si è recato martedì sera nel negozio "Stereosound" in zona Pantheon a Roma per benedire i locali recentemente ristrutturati. Giunto in auto, il Pontefice si è intrattenuto per una decina di minuti e ha salutato la proprietaria, sua vecchia conoscenza, la figlia e il genero.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.