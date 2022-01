Covid-19, Peña Parra è negativo al test

Il Sostituto della Segreteria di Stato esce dalla quarantena e torna in ufficio

VATICAN NEWS

Il Sostituto della Segreteria di Stato, l’arcivescovo Edgar Peña Parra, ha concluso la quarantena e si è negativizzato. Da questo pomeriggio riprenderà il suo servizio in ufficio e probabilmente domattina parteciperà alla celebrazione con il Papa in Basilica. Nei giorni scorsi, dopo essere risultato positivo al test per il Covid-19 effettuato alla vigilia di un viaggio programmato, il Sostituto, che è sempre stato asintomatico, aveva continuato a lavorare rimanendo isolato nella sua abitazione.