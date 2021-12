Una riunione del Consiglio per Economia (archivio)

Vaticano, incontro di verifica su bilancio 2022 e investimenti

La riunione del Consiglio per l’Economia si è svolta ieri e oggi, con i membri in presenza e in collegamento virtuale. Discusso anche il piano di attività per il prossimo anno. Il prossimo appuntamento fissato per febbraio 2022

VATICAN NEWS Due momenti di incontro, il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi, per verificare i conti dell’anno in arrivo e pianificare i prossimi mesi. È quanto è avvenuto durante la riunione del Consiglio per l’Economia, focalizzata – informa un comunicato della Sala Stampa vaticana – “sulla discussione sul Bilancio 2022 della Santa Sede”, con un tempo ulteriore dedicato “alla riflessione sul tema degli investimenti” e “al piano di attività per il 2022 presentato dal Revisore Generale”. La riunione cui erano presenti, informa la nota, “la maggioranza dei membri del Consiglio, mentre alcuni partecipavano in collegamento video”, ha visto una delle sessioni presieduta dal nuovo vice coordinatore, la professoressa Charlotte Kreuter-Kirchhof, in luogo del presidente, il cardinale Reinhard Marx, coinvolto in alcuni impegni istituzionali. Lo stesso porporato ha poi celebrato la Messa al termine dell’incontro del 14 dicembre, mentre oggi la riunione è terminata alle ore 13. Il prossimo appuntamento, conclude il comunicato, è previsto per il mese di febbraio 2022.

