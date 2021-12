Gambetti e suor Becquart membri del Dicastero per la Comunicazione

L’arciprete della Basilica di San Pietro il cardinale Mauro Gambetti e il sotto-segretario del Sinodo dei vescovi la religiosa saveriana francese Nathalie Becquart, sono stati nominati oggi dal Papa. Insieme a loro, anche tre arcivescovi di diverse aree geografiche del mondo

Isabella Piro – Città del Vaticano

Sono cinque, in totale, i nuovi membri del Dicastero per la Comunicazione nominati oggi da Papa Francesco. Tra loro anche il cardinale Mauro Gambetti che il Pontefice ha scelto, il 20 febbraio scorso, come arciprete della Basilica di San Pietro, suo vicario generale per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, succedendo al cardinale Angelo Comastri. E diventa membro del Dicastero per la Comunicazione anche suor Nathalie Becquart, nominata il 6 febbraio sotto-segretario del Sinodo dei Vescovi, prima donna a ricoprire tale ruolo.

Nominati anche tre arcivescovi

Insieme a loro, Papa Francesco ha nominato anche tre arcivescovi: monsignor Jorge Eduardo Lozano, arcivescovo di San Juan de Cuyo in Argentina, segretario generale del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam);monsignor Borys Gudziak, arcivescovo di Philadelphia degli Ucraini negli Stati Uniti; e monsignor Emmanuel Adetoyese Badejo, vescovo di Oyo, in Nigeria. Il presule è molto impegnato nella promozione di una convivenza pacifica nel Paese africano, schiacciato da diverso tempo da un clima di insicurezza e paura.