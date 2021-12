Dal 5 dicembre, tornano i 100 presepi in Vaticano

Mostra 100 presepi in Vaticano, immagine di repertorio, dicembre 2020

Sotto il Colonnato di San Pietro si riaccendono le luci sulle rappresentazioni della Natività, che provengono da tutto il mondo e sono realizzate con diversi materiali. La mostra, promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sarà visitabile fino al 9 dicembre 2022

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Con uno spettacolo che richiama le musiche e i balli thailandesi, si apre il prossimo 5 dicembre alle ore 16:00 la quarta edizione dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, una mostra che raccoglie le opere di numerosi artigiani presepisti. L’allestimento, a causa del Covid, è all’aperto, sotto il Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro.

Tutto il mondo in Vaticano

Quest’anno saranno esposti 126 presepi, provenienti da varie nazioni in Europa, come Germania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia e Croazia e dal mondo, tra cui Kazakistan, Perù, Indonesia, Uruguay, Colombia e Stati Uniti. Molte di queste Nazioni sono rappresentate dalle rispettive Ambasciate presso la Santa Sede, che si sono incaricate di promuovere l’evento nei vari Paesi.

I presepi originali

Molte le opere originali come un presepe realizzato nella parte frontale di un autobus dalla società Atac o una Natività di cioccolato dal peso di 100 kg, realizzata dalla società "Il Cioccolato dei Trappisti". Anche 30 scuole del Lazio hanno aderito volentieri, come ogni anno, all’iniziativa con realizzazioni di opere realizzate dai bambini. Sono presenti anche presepi provenienti dalle parrocchie di Roma. Diversi i manufatti con i quali vengono composte le Natività: dalla carta, alla stoffa, dal sughero, al legno, ma ci sono anche suggestivi diorami, Natività rappresentate nella scenografia dei quartieri di Roma, presepi all’uncinetto o di corallo. La Mostra sarà aperta per 5 settimane, da domenica 5 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, tutti i giorni. L’esposizione è resa possibile grazie ad UnipolSai, che ha concretamente sostenuto l’evento.