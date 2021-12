Madonna di Guadalupe: a San Pietro il Rosario per gli "scartati" delle periferie

A partire dalle 10, questa domenica, la Piazza sarà animata dai fedeli per la recita della preghiera mariana in occasione della Festa dedicata alla Beata Vergine apparsa in Messico nel 1531. Un'iniziativa promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina che culminerà con l'Angelus di Papa Francesco

Michele Raviart - Città del Vaticano

Un’intenzione di preghiera “per tutta la Chiesa cattolica nel mondo, attenta alle grida degli scartati che vivono nelle periferie esistenziali e mossa dalle vittime della pandemia di Covid-19”, è quella promossa questa mattina dalla Pontificia Commissione per l’America Latina in Piazza San Pietro nella recita di un Rosario speciale. L'occasione, quest'anno in coincidenza con la Terza Domenica di Avvento, è la Festa dalla Beata Vergine Maria di Guadalupe apparsa tra il 9 e il 12 dicembre del 1531 sulla collina del Tepeyac, a nord di Città del Messico.

L'amore per la madre di tutti

"Mossi dalla fede, dall’amore e dalla speranza", come Chiesa, intesa come “un noi grande come la famiglia umana” - si legge nel comunicato della Commissione istituita da Pio XII nel 1958 allo scopo di “consultare e aiutare le Chiese particolari in America Latina” - “esprimiamo il nostro amore per la madre tutti”, in vicinanza e fedeltà con Papa Francesco, che ha acconsentito a celebrare questa festa in Piazza, prima del consueto Angelus domenicale.

In preparazione del Giubileo del 2031

“Con questo rosario", spiega a Vatican News, il teologo Rodrigo Guerra, segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, "iniziamo un cammino di preghiera e di testimonianza pubblica attraverso la quale i cattolici delle Americhe riconoscono in Maria di Guadalupe la Madre di Dio e Madre di tutti, che ci lega e che ci chiede di contribuire alla costruzione della piccola casa sacra, cioè del Regno, in tutto il continente americano", in preparazione anche del grande Giubileo di Guadalupe del 2031, quando si celebreranno i cinquecento anni dell'apparizione mariana in Messico.

L'invito a tutti i fedeli

Alla preghiera sono invitati “con gioia evangelica” tutti i fedeli, a partire dalla comunità latinoamericana e filippina presente a Roma, pellegrini, religiose e religiosi, cardinali e vescovi, che saranno accolti seguendo le norme di distanziamento e di precauzione dovute alla pandemia. Riuniti in un comune “sentimento latinoamericano” i fedeli reciteranno il Rosario in segno di “unità della differenza”e ogni decina sarà intonata dai rappresentanti di diversi popoli e culture. A concludere il momento di preghiera sarà il cardinale Marc Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Ultimo aggiornamento 12.12.2021 ore 07.00