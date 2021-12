Hebdomada Papae: il Gr in latino del 4 dicembre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario, il 35.mo viaggio apostolico del Papa a Cipro e in Grecia, le parole di Francesco nella prima domenica di Avvento e l'intenzione di preghiera del mese dedicata dal Papa ai catechisti

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die quarto mensis Decémbris anno bis millésimo vicésimo primo

(TÍTULI)

Die áltero ménsis Decémbris tricésimum quintum apostólicum iter Pontíficis incépit in Grǽciam et Cýprum, quod die Lunae sexto ex Lesbi ínsulae statióne ad finem adducétur.

Prima Advéntus domínica Póntifex monet: cor per precatiónem accendéndum. Post Oratiónem Angélicam recitátam rursus: hómines migrántes sunt tutándi.

Francíscus assevérat catechístas testes esse animósos et Evangélii sollértes.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua prolátos dicit Catharína Agorelius.

Ascolta l'edizione del Gr in lingua latina

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Post duos dies quam in Cypro ínsula est commorátus, ubi étiam Sanctam Sýnodum Orthodóxam convénit, Summus Póntifex in Grǽciam se cóntulit. Áltera haec est eius itíneris státio cui die Lunae sexto mensis Decémbris finis imponétur. Composuit Olga Sakun.

Nicósia, Athénae ac Mytilénae-Lesbum sunt urbes quae magnis arguméntis signántur, máxime quod ad christianórum unitátem et migrántes recipiéndos áttinet. Hoc est iter apostólicum quod a praetérito die Iovis Summum Pontíficem potíssimum dístinet. Prima státio in ínsula Cypro facta est, ubi magni pónderis oecuménici fuit occúrsus cum patriárcha orthodóxo Sua Beatitúdine Chrysóstomo secúndo et cum Sancta Sýnodo. In Grǽciam deínde itur, cuius státio hódie incohátur et usque ad consequéntem diem Lunae producétur, ádditis officiósis ecclesialibúsque munéribus, usque dum perveniátur in ínsulam Lesbum, quo innúmeri migrántes appéllere cúpiunt, quamque iam anno bismillésimo sexto décimo invísit Póntifex. Ipsa sors illórum, qui incérti suum solum deseruérunt, Francíscum impúlit ut profectiónis die duos manípulos perfugárum conveníret, scílicet primum círciter quíndecim hómines, ex Communitáte Sancti Aegídii apud Sanctam Martham, álterum in par œ cia Sanctae Maríae Angelórum apud Fossam Traiánam, prope aëropórtum, ubi parúmper ante profectiónem est precátus Póntifex.

In Angélica Salutatióne primae Advéntus domínicae Póntifex fidéles est cohortátus ad vigilándum et precándum ut a spiritáli desídia arcerétur cor. Post Precatiónem Angélicam verba prótulit Francíscus Papa pro migrántibus ad eórum tuéndam humanitátem. Compósuit Mónia Parente.

Iesus nos invítat ne vereámur quóniam se ventúrum pollícitus est: haec sunt verba Pontíficis ex catechési deprómpta, quam Ipse enuntiávit ante Mariálem Precatiónem Angélicam, primae Advéntus Domínicae témpore, vidélicet die duodetricésimo mensis Novémbris. Vigilántiam et oratiónem commonstrávit Francíscus Papa tamquam praecípuam viam calcándam, ne christiáni dormitántes reperiréntur et incuriósi. Precatióne Angélica absolúta, Póntifex tot migrántes memorávit “gravíssimis perículis” his diébus obnóxios suúmque ínsuper osténdit maerórem in Freto “Manica”, in Mediterráneo Mari, in Bielorússiae fínibus propter tot mórtuos. Idem iis quoque, qui mercátum, cruciátum et venalícia sunt passi, suam mentem convértit Isque diálogum commendávit ut quaedam invenirétur rátio ad “horum hóminum observándam humanitátem”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

In novíssimo televisífico núntio anni bismillésimi vicésimi primi, in quo mensis Decémbris inest propósitum, Póntifex cohortátur ad una simul orándum “pro catechístis, ad Dei verbum enuntiándum destináti, ut intrépidi sollertésque sint testes per Sancti Spíritus virtútem, laetítia multáque pace repléti”

Haec háctenus. Ídeo ad consequéntem hebdómadam.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

4 dicembre 2021

Titoli



Iniziato il 2 dicembre il 35.mo viaggio apostolico del Papa a Cipro e in Grecia, si concluderà il 6 con una tappa nell’isola di Lesbo



Il Papa la prima domenica di Avvento: accendere il cuore con la preghiera. Dopo l’Angelus: tutelare l’umanità dei migranti

Francesco: i catechisti, testimoni coraggiosi e creativi del Vangelo



Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.



(SERVIZI)

Dopo due giorni trascorsi nell’isola di Cipro, dove ha incontrato anche il Santo Sinodo ortodosso, il Papa si è sposta oggi in Grecia per la seconda tappa del viaggio che si concluderà lunedì 6 dicembre. Il servizio di Olga Sakun.

Nicosia, Atene e Mytilene-Lesvos: un itinerario contrassegnato da grandi tematiche, in particolare quelle dell’unità dei cristiani e dell’accoglienza dei migranti. Questo è nell sostanza il viaggio apostolico che sta impegnando il Papa da giovedì scorso. Prima tappa vissuta a Cipro con un momento di grande rilievo ecumenico, segnato in particolare dall’incontro con il patriarca ortodosso, Sua Beatitudine Chrysostomos II, e con il Santo Sinodo. Poi la Grecia, la cui tappa è iniziata oggi e si svilupperà fino a lunedì prossimo, con impegni istituzionali ed ecclesiali, per arrivare al culmine dell’approdo sull’isola di Lesbo, rotta e miraggio per migliaia di migranti, già visitata dal Papa nel 2016. E proprio la sorte di chi espatria senza certezze dalla propria terra ha spinto Francesco, il giorno della partenza, a incontrare due gruppi di rifugiati: il primo a Casa Santa Marta, una quindicina di persone ospiti della Comunità di Sant’Egidio, il secondo gruppo nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Fiumicino, vicino all’aeroporto, dove il Papa ha pregato brevemente prima di partire per Cipro.

All’Angelus della prima domenica di Avvento, il Papa ha invitato i fedeli a vigilare ed a pregare per custodire il cuore dall’accidia spirituale. Nel Dopo Angelus, l’appello del Pontefice in favore dei migranti e per la tutela della loro umanità. Il servizio a Monia Parente.

Gesù ci invita a non avere paura perché ha promesso che verrà – sono le parole del Pontefice nella catechesi che ha preceduto la preghiera mariana dell’Angelus la Prima domenica di Avvento il 28 novembre. Papa Francesco ha indicato la vigilanza e la preghiera come vie maestre da seguire per non diventare cristiani addormentati e indifferenti. Nel Dopo Angelus, il Pontefice ha ricordato i tanti migranti esposti a "pericoli gravissimi" in questi giorni e si è detto addolorato dei tanti morti nel Canale della Manica, nel Mediterraneo ed al confine della Bielorussia. Il pensiero è andato anche alle vittime della tratta, torturate e vendute come schiave ed ha invocato al dialogo per trovare soluzioni che "rispettino l'umanità di queste persone".

(NOTIZIE)

Nell’ultimo video del 2021 con le intenzioni di preghiera per il mese di dicembre, il Papa invita a pregare insieme “per i catechisti, chiamati ad annunciare la Parola di Dio, affinché ne siano testimoni con coraggio e creatività, con la forza dello Spirito Santo, con gioia e con molta pace”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.