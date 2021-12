Tecnologie, pace, sviluppo umano in tempo di Covid

Giovedì 9 dicembre, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale organizza una conferenza per mettere in luce questioni morali ed etiche riguardo l’impatto delle nuove tecnologie nel mondo post-pandemico

Vatican News

“Promuovere lo sviluppo umano integrale e la pace nell’era digitale. Nuove tecnologie nel mondo post-Covid” è la conferenza organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dalla Commissione Vaticana COVID-19, la Fondazione Diplo, Torino World Affairs Institute, Pax Christi International e Catholic University of America, in programma giovedì a partire dalle 14. “L’obiettivo – si legge in un comunicato – è di contribuire al dialogo globale sul ruolo delle nuove tecnologie nell'era postpandemica, in vista di un'ecologia integrale, della giustizia, di un approccio integrato basato su 'Salute per tutti' e di un sistema economico più comunitario”.

La locandina della conferenza

Gli esperti offriranno un'analisi scientifica ed etica generale che mostreranno come le nuove tecnologie possano essere messe al servizio dello sviluppo umano integrale, specialmente nei campi della sicurezza alimentare, della sanità integrale, compreso un accesso giusto ed equo ai vaccini Covid-19, del lavoro dignitoso, della pace e della sicurezza, e della promozione di un'economia comunitaria. Si attingerà alla visione delineata dal Papa nella Laudato si' e nella Fratelli tutti.

La conferenza si svolgerà sia in presenza che on line, in diretta streaming sull'account YouTube del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in inglese con traduzione simultanea disponibile in italiano e spagnolo. Dopo l’introduzione del cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, seguiranno gli interventi di monsignor Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e monsignor Paul Tighe, Segretario del Pontificio Consiglio della Cultura. Quindi due sessioni di approfondimento e poi le conclusioni saranno affidate a suor Alessandra Smerilli, Segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Delegata Apostolica della Commissione Vaticana COVID-19.