Il cardinale Krajewski inaugura la “Casa San Giuseppe” per i poveri

Nasce una nuova struttura di accoglienza a Lodi, nel complesso della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Ad accompagnare questo momento domenica 12 dicembre, l'Elemosiniere del Papa

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

La Messa nella Cattedrale concelebrata con il vescovo monsignor Maurizio Malvestiti, l’inaugurazione di una mostra e della nuova “Casa San Giuseppe” poi il pranzo alla mensa diocesana dei poveri. È scandita da questi appuntamenti la giornata del 12 dicembre, a Lodi, del cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa. La mostra intitolata “Testimonianze, un dono per Casa San Giuseppe”, raccoglie disegni realizzati dagli studenti del Liceo artistico cittadino. La nuova struttura di accoglienza, nel complesso della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, è dedicata allo sposo di Maria e custode terreno di Gesù: a lui, patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha voluto dedicare l’anno dall’8 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021.

“I poveri li avete sempre con voi (Mc 14,7)”

Casa San Giuseppe

Il nuovo dormitorio per i poveri è una struttura così articolata: ventotto posti letto in diverse camere, uno spazio per l’accoglienza, un centro di ascolto, le docce, il centro diurno, il salone, la lavanderia. I locali del vecchio Convegno San Giuseppe, ricorda il quotidiano Avvenire, sono stati oggetto di un importante inter- vento di riqualificazione. Il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, durante i mesi scorsi ha più volte visitato il cantiere. “Sotto la protezione di San Giuseppe, papà, lavoratore, uomo giusto – si legge in un articolo pubblicato dal quotidiano “Il Cittadino di Lodi” - verranno poste le persone senza tetto e quelle che si impegnano, ogni giorno, per loro”.