IamChurch, nessuno può rifiutare i Sacramenti alle persone con disabilità

Promossa dal Dicastero Laici Famiglia e Vita, l’iniziativa racconta in cinque video la sfida quotidiana delle persone con disabilità che, lungi dal sentirsi un peso o uno “scarto”, portano il proprio contributo dentro le loro comunità ecclesiali. Non senza un sorriso

VATICAN NEWS

Papa Francesco, nel recente messaggio in occasione della Giornata Internazionale a loro dedicata, afferma che “nessuno può rifiutare i Sacramenti alle persone con disabilità” rispondendo così alla domanda che Serena, una giovane italiana, gli pone nella video-testimonianza che oggi pubblichiamo. Quello con Serena è il primo video della serie #IamChurch: una campagna del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell’ambito dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, finalizzata a dar voce alle persone con disabilità che quotidianamente portano il proprio contributo alla vita di ogni comunità ecclesiale. È un viaggio attraverso cinque video, alla scoperta di donne e uomini troppo spesso vittime della cultura dello scarto e che, invece, testimoniano un'umanità sorridente, propositiva, allegra: il volto attraente della Chiesa.

“Caro Papa, mi spieghi per favore?”

Dice Serena: “Caro Papa Francesco, faccio parte di un gruppo di giovani e quest’anno andremo anche alla GMG di Cracovia. So però che molti ragazzi come me non si trovano molto bene nelle loro parrocchie, non ricevono la Comunione e non partecipano alla Messa con gli altri. Io non capisco perché, me lo può spiegare lei?”. Come tutti i protagonisti della campagna #IamChurch, Serena racconta con naturalezza la sua esperienza di donna con disabilità cosciente della sua appartenenza ecclesiale e lo fa a partire dalla consapevolezza che – come scrive il Papa nello stesso messaggio – “Avere Gesù per amico è la più grande delle consolazioni”.

L’amico sempre con me

“Gesù - afferma Serena - mi ha sempre accompagnato e continua a farlo nonostante difficoltà e momenti bui e condivide con me cose belle ed esperienze. Gesù è il mio amico, l'incontro giornaliero che è con me, che è accanto a me e non mi lascia mai”.