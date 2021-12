Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù

Il Vangelo della domenica e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita del Bambino. “Adventus” è guidato da una parola chiave che è “fuoco”. “Gesù viene a portare un battesimo di fuoco - dice don Epicoco – perché la fede in Cristo non è in un’emozione ma in un fatto che segna. Così il Natale cambia la storia perché lo segna come il fuoco, davanti al fuoco ciò che non serve finisce, ciò che vale risplende"