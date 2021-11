“Verso un noi sempre più grande”: porte aperte alla speranza

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale conclude la sua campagna comunicativa per approfondire aspetti del Messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021

Guardare negli occhi dei migranti e scorgere la loro voglia di ricominciare. Papa Francesco lo aveva chiesto ai tanti fedeli che erano in Piazza San Pietro il 26 settembre scorso in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021 incentrata sul tema: Verso un “noi” sempre più grande. Nel filmato, il settimo della serie, c’è una carrellata sul mondo per guardare come in vari angoli della terra è stata celebrata la Giornata. A conclusione della campagna comunicativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, si ripropone l’Angelus del Papa che è suggello e consegna per un nuovo modo di guardare alla sofferenza di molti che scappano da guerre e violenze in cerca di una nuova opportunità.