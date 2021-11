Disabilità, cinque protagonisti si raccontano con #IamChurch

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita lancia una campagna in vista della prossima Giornata dedicata a questo tema: a partire dal 6 dicembre, per cinque settimane una videotestimonianza da varie parti del mondo mostrerà cosa significhi essere disabili e servire la Chiesa

VATICAN NEWS

Avere una disabilità non vuol dire non far parte a tutti gli effetti della comunità ecclesiale. Lo ha ricordato Papa Francesco, quando ha detto che il Battesimo dona a ciascuno, “senza esclusioni né discriminazioni”, la possibilità di esclamare: “Io sono Chiesa!”. E così quel grido #IamChurch è diventato lo slogan della campagna lanciata da Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che dal 6 dicembre, una volta alla settimana, proporrà 5 videotestimonianze da tutto il mondo da cui emergerà cosa significhi essere disabili e servire il Vangelo.

Dal monastero alle Gmg

“Ogni video – informa una nota del dicastero - ha lo scopo di far emergere il contributo che le persone con disabilità quotidianamente offrono alla comunità ecclesiale. Il lavoro di evangelizzazione portato avanti da alcuni giovani sordi in Messico, il monastero dove in Francia alcune suore con sindrome di Down vivono la loro vocazione, il gruppo di giovani italiani con disabilità intellettiva che partecipano alle Giornate Mondiali della Gioventù sono solo alcuni esempi di una realtà più vasta che la campagna intende iniziare a mostrare”.

Gambino: un segno di ricchezza

"Siamo convinti - ha commentato Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero - che se saremo in grado di ascoltare con attenzione la voce delle nostre sorelle e dei nostri fratelli con disabilità, la comunità ecclesiale ne uscirà realmente arricchita”. Anche i video sono una dimostrazione di questo impegno. Li ha relizzati la "Poti Pictures", la divisione cinematografica della Coop Soc Il Cenacolo e prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo che realizza spot, cortometraggi e lungometraggi con attori aventi disabilità intellettive.