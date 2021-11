Gmg, una sfida coreografica per rendere i giovani protagonisti

L'idea è della Fondazione Ramón Pané che ha lanciato un concorso per gruppi di ogni Paese del mondo che vogliano presentare una coreografia ispirata alla canzone "Gesù mi dice: 'Alzati, alzati! Alzati!", brano che animerà la Giornata mondiale della gioventù diocesana del prossimo 21 novembre. L'iscrizione scade domenica 14 novembre, i vincitori saranno premiati con la quota di partecipazione all'appuntamento di Lisbona 2023

Gabriella Ceraso - CIttà del Vaticano



Una canzone per camminare insieme verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona 2023. Il testo c'è ed è ispirato al tema della GMG 2021. Il titolo è "Gesù mi dice : Alzati" e sarà la colonna sonora della Giornata mondiale che sarà celebrata nelle Chiese particolari e nelle diocesi il prossimo 21 novembre, festa del Cristo Re, secondo le disposizioni stabilite da Papa Francesco. Non si tratta di un inno ufficiale, ma di uno strumento in più per aiutare a diffondere tra i giovani l’invito del Signore e del Papa a " risollevarsi". Da qui parte la sfida "Challenge JMJ 2021” della Fondazione Ramón Pané, elaborata in accordo con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e il programma Cristonautas: ideare una coreografia apposita su questa canzone e dare così seguito all'invito espresso dal Papa nel Messaggio ai giovani in occasione della GMG 2020 di proporre al mondo “qualcosa di bello nel campo spirituale, artistico, sociale”. Un'idea tra le tante che da anni nel mondo le conferenze episcopali, le diocesi, le eparchie, le parrocchie, i movimenti propongono. La data di chiusura delle iscrizioni al concorso coreografico è domenica 14 novembre 2021. I vincitori saranno annunciati il giorno della festa di Cristo Re attraverso il sito web www.cristonautas.com, per loro in premio la partecipazione gratuita a Lisbona 2023.

I giovani, protagonisti della Chiesa

La canzone è stata prodotta e pubblicata dalla Fondazione Ramón Pané con il programma Cristonautas per incoraggiare i giovani a essere protagonisti in questi momenti decisivi che la Chiesa sta vivendo. L'opera è stata scritta - spiegano gli autori - dopo un processo di riflessione, seguendo il metodo della Lectio Divina da Fratel Ricardo Grzona, direttore esecutivo della Fondazione Ramón Pané dell'Honduras. Pubblicata in spagnolo, inglese e portoghese è una forma di "inculturazione" nei "ritmi contemporanei".

Guarda il video della canzone

"Nel proiettarci a vedere come sarebbe un processo di riflessione per questa Gmg 2021, guardiamo di nuovo alla nostra Chiesa e cerchiamo di capire, soprattutto come i giovani comprendono le cose. Così abbiamo fatto quello che fece il primo evangelizzatore dell'America, Ramón Pané, nel 1494, 'inculturarci'." Per questo, nella produzione del video, la Fondazione Ramón Pané ha riunito alcuni dei cantanti cristiani cattolici di vari Paesi. "Ci siamo uniti a loro - dichiarano - per cantare la prima canzone in tre lingue (spagnolo, portoghese e inglese). Crediamo che sarà la prima canzone con queste caratteristiche nella Chiesa e forse nel mondo secolare". "Vogliamo dare ai giovani strumenti di riflessione, di preghiera e incoraggiarli a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù di questo anno 2021 e in preparazione a Lisbona 2023".

"Alzati!", il motto dei giovani e le voci da tutte le Americhe

Come informa il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita della Santa Sede, il tema scelto dal Papa per la Gmg 2021 a livello diocesano è "Alzati, ti rendo testimone delle cose che hai visto!" "Questo cammino spirituale tracciato dal Pontefice continua in coerenza con la riflessione iniziata nell'ultima Giornata Mondiale della Gioventù a Panama nel 2019 e con il cammino sinodale, in particolare con l'Esortazione Apostolica Christus Vivit". "L'invito ai giovani è a alzarsi, ad affrettarsi a vivere la chiamata del Signore e a diffondere la Buona notizia, come fece la Vergine Maria dopo aver pronunciato il suo 'Eccomi'". Infatti, il verbo "'alzarsi' nel testo originale di San Luca ha anche il significato di 'risorgere', 'risvegliarsi alla vita'.

La musica, composta dal Maestro Roberto Assalini, è stata eseguita dai cantanti che hanno partecipato al videoclip di lancio, tra cui dal Brasile: Marcos Tonasse e Fray Rená Barros; dal Perù: Elton Rey; dalla Colombia-USA: Johann Alvarez; dal Venezuela-Panama Fray Richard, dagli Stati Uniti: Alvaro Vega (Comunione), The Call Music Ministry (Liana Lopez, Lauren Lopez, Andrea Jimenez, Nancy (Nana) Cristobal, Luis Lopez, CJ Cristobal); dalla Repubblica Dominicana: Encuentro Cristo (Katty Rivera, Carmela Diaz, Susana Arias). "I cantanti si sono riuniti in un'esperienza internazionale - affermano ancora gli organizzatori - per dimostrare che i giovani di tutti i paesi possono partecipare e che le lingue non sono una barriera per lodare il Signore".

Link per le iscrizioni:

Español: https://docs.google.com/forms/d/14ik26jrEJ9oKD7vRSDLsrGCDoA4bmhfYNLFA9hOwS0I/prefill

Portugués: https://docs.google.com/forms/d/1D0PuWhQ6RN4MTegUAMv4JkVoSEW2VX2vFyqkueKq5GI/prefill

Inglés: https://docs.google.com/forms/d/1ZHQ337sVfv_SvQnjF__9fhboGD8rl8h_JbGLFdTiFYY/prefill

Indirizzo cui inviare i video con le coreografie: cristonautas@cristonautas.com