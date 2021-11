Sandri a Lodi per la presentazione del libro su don Pozzoli

Il cardinale Sandri Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali

Il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali ha accettato l'invito del vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti e ha portato la sua testimonianza sulla figura del salesiano nativo del piccolo comune di Senna Lodigiana

Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha partecipato ieri pomeriggio a Senna Lodigiana, in provincia di Lodi, alla presentazione del libro di Ferruccio Pallavera "Ho fatto cristiano il Papa", edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Il volume è centrato sulla vicenda umana e spirituale del sacerdote salesiano Enrico Pozzoli, nativo di questo piccolo comune del Lodigiano, partito missionario per l'Argentina nel 1904 e che battezzò il piccolo Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires il 25 dicembre 1936.

Il porporato, che ha accettato di buon grado l'invito rivoltogli dal vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti, già sotto-segretario del Dicastero per le Chiese Orientali, ha portato la sua testimonianza sulla figura di don Pozzoli, che gli ha evocato tanti ricordi legati al suo percorso vocazionale, alla sua famiglia, emigrata anch’essa in Argentina dall’Italia, e ai luoghi e alle persone conosciute a Buenos Aires.

In particolare, nel suo intervento ha ripercorso il racconto del libro che intreccia la vita di don Pozzoli a quella della famiglia dei Bergoglio emigrata in Argentina e ai primi passi del cammino cristiano del giovane Jorge Mario, fino alla sua scelta di entrare in seminario.

Il cardinale, giunto a Lodi nella tarda serata di sabato, ha celebrato la Messa domenicale nella Chiesa del Monastero delle Monache Carmelitane. Al termine della liturgia, ha incontrato la comunità monastica, parlando della situazione delle Chiese Orientali e della sua recente visita in Siria, dove l'ultima celebrazione è stata proprio nel Monastero carmelitano di Aleppo.

Nel pomeriggio si è recato nella chiesa parrocchiale di Senna Lodigiana, dove è stato battezzato don Pozzoli e dove, dopo una introduzione del vescovo di Lodi, il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali ha svolto la sua presentazione del libro.