Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù

Il Vangelo del giorno e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita del Bambino Gesù. “Adventus” è una riflessione guidata ogni settimana da una parola chiave. Nella prima puntata è la parola “trauma”. “Ogni novità - dice don Epicoco - nasce sempre dal trauma di una crisi”. Ecco perché non possiamo prepararci alla novità del Natale se non ripartendo con uno sguardo diverso proprio sulle nostre crisi