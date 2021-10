Il 4 ottobre in Vaticano l’incontro “Fede e scienza: Verso Cop 26”

Si terrà nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco, ad un anno dalla pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti, l'incontro “Faith and Science: Towards Cop 26”

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

L'incontro in Vaticano su fede e scienza raccoglie leader religiosi e scienziati. Il fulcro è un Appello rivolto ai partecipanti alla COP 26 nel novembre di quest'anno, che sarà organizzata dalla Gran Bretagna in partenariato con l’Italia. L'iniziativa - ricorda in comunicato la Sala Stampa della Santa Sede - nasceva su proposta delle Ambasciate di Gran Bretagna e di Italia presso la Santa Sede. Ed è stata portata avanti insieme alla Santa Sede. Si è poi sviluppata tramite incontri virtuali mensili, cominciati dall’inizio di quest’anno. Un percorso in cui i leader religiosi e gli scienziati hanno potuto condividere le loro preoccupazioni e i loro auspici verso una maggiore responsabilità per il pianeta e per il cambiamento necessario.

Un appello congiunto

Il percorso tracciato in questi mesi ha dato luogo ad un Appello congiunto che verrà firmato dai leader religiosi durante l’incontro in Vaticano, la mattina del 4 ottobre, e nel quale Papa Francesco consegnerà l’appello nelle mani di Alok Kumar Sharma, presidente designato della COP 26, e di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia.

Il programma dell'incontro

Il programma della giornata prevede tra l’altro, in apertura, la lettura di alcuni passaggi dell’appello dei leader religiosi alla Cop 26. Successivamente, è in programma la firma dell’appello da parte dei leader religiosi. Dopo un momento di preghiera e il saluto del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, è previsto il discorso di Papa Francesco. Nel pomeriggio - ricorda inoltre la Sala Stampa della Santa Sede - è prevista una sessione a porte chiuse nell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

Youth4Climate

Giovedì 30 settembre si è concluso un altro importante appuntamento. Al centro congressi Mico di Milano si è tenuta la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26. Quest'ultima è la riunione dei ministri dell'Ambiente in preparazione della Cop26, la conferenza annuale dell'Onu sul clima, in programma a Glasgow in Scozia dal 31 ottobre al 12 novembre.