Green Pass in Vaticano, le Guardie Svizzere si adeguano

A motivo della recente Ordinanza che regola gli ingressi, il Corpo delle Guardie Svizzere ha sospeso tre militari in attesa che regolarizzino la loro posizione, mentre altri tre hanno lasciato di loro volontà il servizio

VATICAN NEWS

Con l’entrata in vigore della recente Ordinanza dello Stato della Città del Vaticano che ha reso obbligatoria la presentazione di certificazione adatta per l’ingresso nello Stato e nelle zone extraterritoriali, il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia ha ritenuto opportuno introdurre alcune misure sanitarie in linea con quelle adottate da altri corpi d’armata nel mondo.

In particolare – ha spiegato ai giornalisti il portavoce delle Guardie Svizzere - è stato chiesto a tutte le guardie di effettuare il vaccino contro il Covid19, per tutelare la propria salute e quella degli altri con cui entrano in contatto per ragioni di servizio.

Alcuni membri della Guardia, tre, hanno scelto di non aderire a tale richiesta e hanno lasciato il Corpo di loro volontà. Per altri tre è stata invece disposta la sospensione temporanea del servizio in attesa che possano regolarizzare la propria posizione secondo le disposizioni del Corpo.