Glasgow, per la Santa Sede parteciperà Parolin

La tutela ambientale, obiettivo dellq COP26 di Glasgow (AFP or licensors)

Il direttore della Sala Stampa ha informato che sarà il Segretario di Stato a viaggiare in Scozia, alla Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici (COP26)

Sarà il cardinale Pietro Parolin a guidare la delegazione vaticana all’appuntamento in Scozia della COP26. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, lo ha precisato rispondendo alle domande dei giornalisti.



Dunque spetterà al segretario di Stato portare la parola della Santa Sede alla Conferenza delle Parti alla Convenzione-Quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici, che si aprirà a fine mese, il 31, a Glasgow e durerà fino al 12 novembre. La COP26 vedrà riuniti quasi 200 leader mondiali con l’obiettivo di aggiornare i piani di riduzione delle emissioni per contrastare i livelli di riscaldamento globale.

La settimana passata, a Milano, 400 giovani si sono riuniti per discutere di tutela ambientale in vista dell’appuntamento di Glasgow durante “Youth4Climate: Driving Ambition”, mentre lunedì scorso durante l’incontro in Vaticano “Fede e scienza” il Papa si è appellato alla COP26 invocando “risposte efficaci” nei confronti di una “crisi ecologica senza precedenti”. Un tema ripreso fra l’altro anche nella dichiarazione che Francesco ha firmato assieme al Patriarca ecumenico Bartolomeo I e al primate anglicano Justin Welby, auspicando che una convergenza internazionale sui temi della tutela del creato contempli anche l’ascolto del grido dei poveri.