In Piazza San Pietro un presidio cardiologico per i più fragili

Si chiama “Le strade del cuore, un viaggio nella prevenzione”, l’iniziativa a favore dei poveri che vede la collaborazione dell’Elemosineria Apostolica e dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Prendersi cura della salute del cuore e sentirsi così meno invisibili e soli. E’ l’esperienza che stanno vivendo da stamani alle 9 – riferisce la Sala Stampa Vaticana – fino alle 18 le persone povere che transitano in Piazza San Pietro, grazie all’iniziativa: “Le strade del cuore” in collaborazione con l’Elemosineria Apostolica, l’Ufficio della Santa Sede che esercita la carità verso i poveri a nome del Papa, e i medici dell’ospedale romano San Carlo di Nancy.

La locandina dell'iniziativa

Attenzione ai più vulnerabili

Accanto al colonnato, infatti, è stata collocata una Clinica Mobile nella quale si effettuano consulti gratuiti sul cuore e consulti di medicina generale. L’iniziativa, a cura dell’ospedale, di Tiberia Hospital e promossa dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è itinerante ed è iniziata giovedì. Ha lo scopo di sensibilizzare sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull’importanza di effettuare check up periodici. Le malattie cardiovascolari rappresentano infatti la principale causa di morte in Italia, pari al 35,8% di tutti i decessi, con una maggiore incidenza tra la popolazione femminile: 38,8% donne rispetto al 32,5% nei maschi. Percentuale che cresce sensibilmente se si vive in strada, se si hanno dipendenze diverse.