Campagna di preghiera per le comunità che aderiscono alla Piattaforma Laudato si’

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale annuncia una iniziativa basata sugli obiettivi dell’enciclica sulla cura della Casa comune

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Rispondere al grido della terra e a quello dei poveri. Promuovere un’economia ecologica, adottare uno stile di vita sostenibile. Favorire un’istruzione alla luce dell’ecologia integrale, incoraggiare una visione religiosa del creato di Dio, stimolare l’impegno comunitario e l’azione partecipativa per sostenere culture e politiche che proteggano la nostra casa comune. Si lega a questi obiettivi dell’enciclica Laudato si’ la campagna di preghiera di 40 giorni promossa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per le comunità che aderiscono alla Piattaforma di iniziative Laudato Si’. La campagna inizia il 4 ottobre, il giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco, e coinvolge parrocchie e diocesi, famiglie, istituzioni educative, organizzazioni e ordini religiosi.

Mettere in pratica la Laudato si’

La Piattaforma di iniziative Laudato si' è uno spazio in cui istituzioni, comunità e famiglie possono imparare e crescere insieme, per camminare verso la piena sostenibilità. Si tratta di discernere una risposta alla crisi ecologica seguendo gli obiettivi della Laudato si’, per mettere in atto l’ecologia integrale. Il 14 novembre, si legge in una nota del dicastero, sarà l'occasione per la prossima fase della Piattaforma d'Azione della Laudato Si'. In quella data, saranno pubblicate le Guide alla Pianificazione della Laudato Si' e tutti i materiali correlati, e i membri della Chiesa universale saranno invitati a impegnarsi fermamente a creare i propri Piani della Laudato Si'. La Piattaforma è frutto di una collaborazione tra la Santa Sede, una coalizione internazionale di organizzazioni cattoliche e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Adottando un approccio dal basso, è radicata nelle realtà delle comunità di tutto il mondo e consente a tutti di poter intraprendere un’azione decisiva e di percorrere il sentiero di un processo di rigenerazione.