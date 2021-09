Processo per il palazzo di Londra: Apsa parte civile, mandato a Flick

Monsignor Nunzio Galantino ha nominato quale legale il professore già presidente della Corte costituzionale italiana

Il processo per il palazzo di Londra in Sloane Avenue riprenderà in Vaticano il 5 ottobre prossimo. Come è noto, la Segreteria di Stato, l’Apsa e lo Ior si sono costituiti parte civile. Oggi il presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, monsignor Nunzio Galantino, ha conferito al professor Giovanni Maria Flick il mandato per la propria difesa.

La prima udienza del processo si è svolta il 27 luglio scorso nella grande aula di giustizia appositamente allestita nei Musei Vaticani.