La Cappella Sistina in concerto al Festival di Portogruaro

VATICAN NEWS

Le note di Pierluigi da Palestrina, il suo Kyrie e soprattutto il Credo della celebre “Missa Papae Marcelli”, la cui partitura cinquecentesca accompagnava prima del Concilio le solenni incoronazioni dei Papi. L’arte polifonica della Cappella Sistina arriva a chiudere con un concerto di alto profilo il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, in programma il primo ottobre alle 21 nella Cattedrale di Santo Stefano Protomartire, nel Comune di Concordia Sagittaria.

Tra musica e architettura

La manifestazione della città veneziana, giunta alla 39.ma edizione, si congeda dunque dal suo pubblico con una serie di esecuzioni del Coro pontificio diretto da monsignor Carlo Pavan e accompagnato all’organo il maestro Josep Solé Coll, che dal Cinquecento di Palestrina, maestro per eccellenza della musica corale del suo tempo, spazierà attraverso il gregoriano, ma anche tra Perosi, Mendelssohn e le composizioni di due storici maestri della Sistina, il cardinale Domenico Bartolucci e monsignor Giuseppe Liberto. Il concerto rientra nel progetto “Dalla Romanità al Rinascimento”, ideato per risalto alle risorse architettoniche, paesaggistiche, storiche e più in generale culturali del territorio.

Il progetto, spiega in particolare il direttore artistico del Festival Alessandro Taverna, considera la musica e l’architettura “un elemento di sintesi” per un territorio tra la sacralità della cattedrale della diocesi di Concordia-Pordenone, “una delle culle del cristianesimo nelle terre del Nord-Est”, e il contesto civile rappresentato dai palazzi di Portogruaro, simbolo dello sviluppo conosciuto dalla città.

Diretta streaming

L’ingresso al concerto è libero su prenotazione ma gli organizzatori informano che, in considerazione dell’alto numero di richieste – la cattedrale è già esaurita – sarà possibile seguire il programma in diretta nella vicina Sala Rufino Turranio, anche qui con accesso libero, previa esibizione del green pass. E una ulteriore possibilità è offerta dalla trasmissione in streaming, sul canale Youtube della Cattedrale di Concordia Sagittaria, collegandosi all’indirizzo https://bit.ly/3ifiOuh.