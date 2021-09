Il 2022 sarà l'anno dedicato a Perosi, direttore della Cappella Musicale Pontificia

Sono molteplici le iniziative in programma per il 150.mo anniversario della nascita dell’illustre maestro dell’Ottocento, ricordato in tutto il mondo per la sua produzione sinfonica e corale

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Si definiva “un povero prete piemontese” monsignor Lorenzo Perosi, destinato invece a lasciare il segno nel panorama musicale tra XIX e XX secolo. Nato a Tortona il 21 dicembre 1872, fu instradato alla musica dal padre Giuseppe, maestro di cappella del Duomo della città. Una passione che lo portò a stuidare al conservatorio di Milano e alla scuola di musica sacra di Ratisbona. Dopo esser diventato sacerdote nel 1894, dal 1902 divenne maestro della Cappella Sistina, incarico che ricoprì fino al 1952. Ampia la sua produzione di messe liturgiche.

In vista del 150.mo anniversario della sua nascita, è stato siglato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e dalla Cappella Musicale Pontificia “Sistina” un accordo con Bam Music. L’intesa, raggiunta in vista della pubblicazione di un Cd realizzato dalla Cappella Musicale Pontificia, prevede anche un concerto di musica corale, eseguito in Cappella Sistina per celebrare l'anniversario. La firma dell’accordo permetterà anche di rendere omaggio al celebre Maestro nel 2022, anno a lui dedicato. L’intesa è stata raggiunta con il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontifico Istituto di Musica Sacra.

Settimana Perosiana

La Bam Music, oltre a produrre un Cd, organizzerà una “Settimana Perosiana”, dal 14 dicembre al 21 dicembre 2022. Durante questo periodo la figura del maestro Perosi sarà approfondita sotto vari aspetti. L’apertura avrà luogo presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, dove si terrà un Meeting al quale interverranno personalità di spicco provenienti dal mondo culturale e accademico. Dal 15 al 20 Dicembre 2022, una volta al giorno, verranno diffusi in streaming 5 concerti di musica Perosiana da 5 cattedrali dei 5 Continenti.

Concerto nella Cappella Sistina

Il 21 dicembre del 2022, data di chiusura della Settimana e giorno della nascita di Lorenzo Perosi, saranno eseguite presso la Cappella Sistina le sue musiche dalla Cappella Musicale Pontificia. Il concerto verrà trasmesso in televisione e divulgato in streaming in tutto il mondo. Queste iniziative entreranno a fare parte di un intero “Anno Perosiano”, che vedrà protagoniste numerose orchestre internazionali nei più grandi teatri del mondo, con concerti interamente dedicati al Maestro. La Bam Music provvederà a stampare una collana di Cd con le musiche di Perosi, nonché una serie di partiture ancora non pubblicate, come anche un testo sul maestro, scritto da Don Luigi Garbini, noto musicologo milanese.