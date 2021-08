La squadra di calcio del Vaticano sostiene le opere di carità del Papa

Messa in vendita la maglia ufficiale della Rappresentanza del personale del Vaticano presso i Musei Vaticani e il negozio di abbigliamento del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Metà del ricavato andrà in beneficenza

Lo scorso 30 luglio 2021 è stata una data storica per l'ASD Sport, Associazione Sportiva Dilettantistica in Vaticano, perché è stato realizzato un progetto molto importante. Finalmente la camicia ufficiale della Rappresentanza del personale del Vaticano è messa a disposizione per chi voglia acquistarla nei Musei Vaticani e nel negozio di abbigliamento del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro del Consiglio direttivo dell'Associazione, ma soprattutto grazie all'intuizione di uno dei direttori che, durante la pandemia di Covid-19, ha deciso di lanciare questa sfida vendendo le maglie ufficiali, la felpa da allenamento, lo zaino e il cappellino della squadra di calcio del Vaticano e donando circa la metà del ricavato delle vendite alle opere caritative di Papa Francesco per aiutare i più bisognosi.

Il Papa riceve la maglia del team

Questa bella iniziativa è stata subito accolta con molto entusiasmo. La prima persona a ricevere in dono la maglia personalizzata numero 1 "Francesco" è stato lo stesso Santo Padre durante un'udienza il 23 giugno 2021.



La consegna della maglia ufficiale in dono ai cardinali, ai vescovi e ai direttori dei vari Dicasteri della Curia è continuata e continua come segno di gratitudine per il grande sostegno ricevuto in questi anni e per mostrare il desiderio di continuare l'attività sportiva all'insegna della carità, dell'amicizia e della cultura del dialogo e dell'incontro.



Il prefetto Paolo Ruffini riceve la maglia della squadra vaticana

Le attività sportive inizieranno a settembre con la partecipazione alla "Partita del Cuore - Un Goal per la Pediatria" per raccogliere fondi per i reparti pediatrici della Fondazione San Matteo e della Fondazione Mondino di Pavia.



Il cardinale Comastri riceve la maglia della squadra del Vaticano

Successivamente le attività sportive continueranno con l'organizzazione del campionato di calcio maschile, l'organizzazione del torneo femminile Bambin Gesù, la coppa del Vaticano, la supercoppa del Vaticano, il memorial Nicola Antognetti, il 2° memorial Roberto Di Stefano, il torneo di Paddle e infine la Festa delle Famiglie.