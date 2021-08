Verso un “noi” sempre più grande: imparare a vivere insieme

In vista della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021 che si celebra il 26 settembre, prosegue la campagna del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

“Il futuro delle nostre società è un futuro a colori”: afferma il Papa nel nuovo video del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che sta promuovendo una campagna di comunicazione incentrata sul tema scelto da Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: Verso un “noi” sempre più grande.

Nel cammino verso il 26 settembre, l’accento viene posto sul vivere insieme, in armonia e pace, per costruire un futuro arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. A testimoniare la ricchezza del “noi” ci sono i racconti di chi quotidianamente lavora insieme nella diversità, dimostrando la possibilità di realizzare questo futuro “a colori”, in particolare si mostra una realtà sudafricana nella quale si lavora con i bambini di culture diverse per prepararli alle scuole pubbliche.

Il video, le riflessioni teologico-pastorali e il materiale della campagna, disponibili al link, possono essere scaricati, pubblicati, utilizzati e condivisi liberamente.

Nei mesi che ci porteranno fino al 26 settembre, la Sezione Migranti e Rifugiati sarà lieta di ricevere testimonianze scritte o multimediali, video e fotografie dalle Chiese locali e da attori cattolici che mostrino l’impegno condiviso nella pastorale con i più vulnerabile “verso un noi sempre più grande”. Il materiale può essere inviato a media@migrants-refugees.va