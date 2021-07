Riunione del Consiglio per l’Economia sul bilancio 2020 della Santa Sede

Si è concluso nella mattinata di oggi l'incontro presieduto dal cardinale Marx per l'approvazione del bilancio consuntivo, affrontato anche il tema della politica di investimenti della Santa Sede. Il prossimo incontro in programma a settembre

VATICAN NEWS

La Riunione del Consiglio per l’Economia ha preso il via ieri pomeriggio e si è conclusa nella tarda mattinata di oggi. Sul tavolo l’approvazione del bilancio consuntivo per il 2020 della Santa Sede, “presentata - si legge in un comunicato della Sala Stampa vaticana - per quanto di rispettiva competenza dal Prefetto della Segreteria dell’Economia”, padre Juan Antonio Guerrero Alves. Spazio anche alla riflessione sulla politica di investimenti della Santa Sede, moderata da Eva Castillo Sanz.

All’incontro di ieri pomeriggio hanno partecipato in presenza tra gli altri il presidente del Consiglio per l’Economia, il cardinale Reinhard Marx, il segretario, monsignor Brian Edwin Ferme, e alcuni membri del Consiglio tra cui i cardinali Erdő, Arborelius, Tobin e Petrocchi. In collegamento dal proprio Paese di residenza hanno partecipato anche i cardinali Napier, Odilo Scherer, Lacroix. Presenti dal Vaticano il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il revisore generale Alessandro Cassinis Righini.

La nota riferisce che nella serata di ieri "a conclusione della sessione, il cardinale Marx ha celebrato la Messa per i presenti" e che il prossimo incontro del gruppo è stato fissato per il prossimo settembre.