Premiato il video del Vaticano sulla Giornata internazionale della Fraternità Umana

Un logo, un video e una parte grafica. In questo consisteva la campagna vincente. La premiazione è avvenuta ieri a Madrid

La 15esima edizione del Publifestival - Festival Internazionale di Pubblicità Sociale ha assegnato il primo premio nella categoria "Migliore Esecuzione di una Campagna Pubblicitaria" alla campagna realizzata dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede insieme all'Alto Commissariato per la Fraternità Umana e prodotta dall'agenzia La Machi Comunicazione per le Buone Cause. Lo fa sapere un comunicato stampa del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.

La Giornata Internazionale della Fratellanza Umana

La campagna vincente consisteva nella progettazione di un logo, un video di un minuto e mezzo tradotto in 22 lingue e una parte grafica. Inoltre, è stata sviluppata una pagina web sul sito del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.

Guarda il video

Per la prima volta nella storia, la Giornata Internazionale della Fraternità Umana è stata celebrata lo scorso 4 febbraio. È stata dichiarata dalle Nazioni Unite in seguito al Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune, firmato due anni prima tra il Papa e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb durante il viaggio di Francesco negli Emirati Arabi Uniti. “Questo incontro – si legge nel comunicato - ha ispirato il Sommo Pontefice a scrivere la sua terza Enciclica Fratelli tutti”.

La cerimonia di premiazione a Madrid

Il gala di premiazione ha avuto luogo al Teatro Lara di Madrid, lo scorso 29 giugno. A ricevere il premio sono stati il cardinale Carlos Osoro Sierra, arcivescovo di Madrid; Rodrigo Pinedo Texidor, direttore dei Media dell'Arcivescovato; e Juan della Torre, CEO di La Machi Comunicazione per le Buone Cause. Accettando il premio a nome della Santa Sede, il cardinale Osoro ha sottolineato: "Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli tutti, ci ricorda che siamo fratelli, che non possiamo essere indifferenti nei confronti di chi è ferito lungo il nostro cammino, ma dobbiamo fermarci e curarlo come il Buon Samaritano. È possibile ricostruire l'amicizia sociale, come si sottolinea anche nella Giornata Internazionale della Fraternità Umana. Ed è una gioia che iniziative come quella che premiamo oggi abbiano luogo per far conoscere questo messaggio".

Nel comunicato si ricorda anche che nell'edizione 2018 di Publifestival è stato premiato il video della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, coprodotto da Vatican Media e La Machi.