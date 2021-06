Vaticano, al via il nuovo appuntamento di “Estate ragazzi”

Dopo i mesi di lockdown e didattica a distanza, con la bella stagione torna il divertimento per i più piccoli all’interno delle Mura leonine, tra giochi e sport riflettendo sulla Laudato si’

Elvira Ragosta – Città del Vaticano

Sarà l’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’ il tema di Estate Ragazzi in Vaticano, che ospiterà fino al 30 luglio circa 200 tra bambini e ragazzi, dai cinque ai tredici anni, coinvolgendoli in giochi e attività ricreative e formative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa, proposta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, è organizzata dal coordinamento delle Comunità dei salesiani con l’associazione ‘Tutto in una festa’. Diversi i luoghi dedicati all’oratorio estivo. Si comincia dalla mattina, in Aula Paolo VI, dove si terrà l’accoglienza, con la colazione e un momento di preghiera per i partecipanti, poi quasi tutte le attività di si svolgeranno all’aperto: nei Giardini vaticani si terranno i percorsi guidati, nella zona dell’eliporto i giochi di gruppo, mentre l’area dei campi ospiterà i giochi acquatici, per i quali sono state allestite due piscine, e gli altri sport all’aperto, quali il basket e il tennis. Con indosso la mascherina e igienizzando spesso le mani, bambini e ragazzi svolgeranno tutte le attività nel rispetto delle norme anti Covid-19. Tre le fasce d’età in cui sono suddivisi i gruppi, ciascuna identificata con un colore: il verde è quello per i bimbi dai 5 ai 7 anni, l’azzurro per quelli dagli 8 ai 10 e l’arancione per la fascia dei ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

Il tema Laudato sì

“Quest’anno, vista la tematica dell’ambiente, valorizzeremo, ancora di più l’aspetto dei Giardini vaticani – spiega il coordinatore dell’evento, don Franco Fontana, Direttore della Comunità dei salesiani in Vaticano e cappellano della Direzione sicurezza e protezione civile dei Musei vaticani – e ogni settimana verrà portata una pianta, che poi, il venerdì, il gruppo dei ragazzi più grandi pianterà in una zona che ci verrà indicata, detta ‘del bosco’, come ricordo di questa esperienza. Mentre il pomeriggio, ragazzi si riuniranno in Aula Paolo VI per dedicare un’oretta alle grandi tematiche relative all’Enciclica, dall’ambiente, all’ecologia, all’equità dei diritti, per poi fare un grande gioco”. Ogni giorno i bambini affronteremo insieme agli animatori un argomento specifico, con video, storie e racconti che li accompagneranno alla scoperta dei temi ambientali e li sensibilizzeranno all’importanza del rispetto dell’ambiente e delle fonti energetiche.

Ascolta l'intervista a don Franco Fontana

Estate Ragazzi in Vaticano, alcuni giochi in Aula Paolo VI

Ritrovarsi e giocare insieme dopo il Covid

Per bambini e ragazzi sarà un modo per tornare a giocare e stare insieme, dopo un anno difficile in cui a causa della pandemia e del lockdown hanno dovuto rinunciare alla scuola in presenza e alle altre attività all’aperto. Per questo gli animatori cercheranno di coinvolgerli in diverse iniziative ludiche e formative. “Ci aspettiamo sicuramente dei bambini diversi rispetto a quelli che abbiamo incontrato l’anno scorso - Sergio Garozzo, responsabile di Tutto in una festa, la società di animazione per bambini che si occupa della parte relativa all’intrattenimento per Estate Ragazzi in Vaticano – che erano ancora alla scoperta di questa problematica. Quest’anno la didattica a distanza li ha portati inevitabilmente a esser un po’ lontani dai rapporti con gli amici, quindi lavoreremo per far riscoprire loro la voglia di ritrovarsi, di vivere insieme e di creare insieme, magari costruendo a quattro mani degli oggetti con materiale riciclato, e soprattutto gli faremo riscoprire la voglia di divertirsi stando insieme”.

Ascolta l'intervista a Sergio Garozzo