Il cibo, risorsa tra sistemi e conflitti

Una distribuzione di cibo in India (AFP or licensors)

Lunedì 31 maggio il terzo appuntamento pomeridiano del ciclo di webinar organizzato tra gli altri dalla Segreteria di Stato, dal Dicastero per lo Sviluppo Umano e altre realtà vaticane e del settore della sicurezza alimentare per riflettere sul contributo della Chiesa nella lotta contro la fame

“Cibo per Tutti: i conflitti alimentari e il futuro dei sistemi alimentari”. Quello che prenderà il via in collegamento virtuale alle 14.00 di lunedì 31 maggio sarà un focus sulla disuguaglianza alimentare nel mondo e sui modi di arginarla. Terzo e ultimo webinar – co-ospitato in questo caso dalla Pontificia Accademia delle Scienze e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali – finisce di comporre il mosaico di una riflessione avviata il 17 maggio col primo appuntamento intitolato “Cibo per la Vita: il ruolo delle donne nella promozione dello sviluppo umano integrale” e seguito il 26 maggio con il secondo contributo su “Giustizia Alimentare: lavoro, innovazione e finanza al servizio della giustizia alimentare”.



Il ciclo di webinar è stato pensato in vista del prossimo Summit delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari del luglio 2021 e per questo Segreteria di Stato, Missione Permanente della Santa Sede presso la FAO, l’IFAD e il PAM, Dicastero per lo Sviluppo Umano e Commissione Vaticana COVID-19, assieme a partner che lavorano nel campo della sicurezza alimentare, si sono mobilitati per analizzare queste tematiche ispirati dalla Laudato si’ di Papa Francesco.

Obiettivo dichiarato, mettere a fuoco il ruolo della Chiesa e di altri attori della comunità internazionale sui processi di trasformazione dei sistemi alimentari nel segno del rispetto della casa comune del pianeta, e in vista dello sradicamento della fame. I risultati dell’analisi scaturita dai tre webinar saranno condivisi al Summit Onu – si legge nel comunicato emesso a inizio ciclo dalla Sala Stampa vaticana – “come parte del processo del Vertice per contribuire a guidare l’azione individuale e collettiva verso un futuro alimentare che sia sostenibile, equo e sicuro”.