Strasburgo, Parolin legato pontificio per i 1300 anni della morte di Santa Odile

Il Papa nomina il cardinale Segretario di Stato come suo rappresentante per la celebrazione dedicata alla Patrona dell’Alsazia che avrà luogo nella Cattedrale dell’arcidiocesi il prossimo 4 luglio

VATICAN NEWS



Papa Francesco ha nominato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, come Legato pontificio per presiedere la Messa che avrà luogo il prossimo 4 luglio nella cattedrale di Strasburgo, in occasione del 1300.mo anniversario della morte di Sainte Odile (Sant’Ottilia), patrona dell’Alsazia. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Santa Odile, patrona dell’Alsazia

Nata intorno al 660 e morta nel 720, Santa Odile - il cui nome significa alla lettera “Luce di Dio” - proveniva da una nobile famiglia merovingia. Cieca sin da bambina, fu miracolosamente guarita al suo Battesimo ricevuto all’età di 15 anni. Si fece poi monaca e fondò un monastero nel castello di Hohenbourg, situato su un monte che prese poi il suo nome, il monte St. Odile, appunto, noto luogo di pellegrinaggio e di turismo in Alsazia. Canonizzata da Papa Leone IX nel XI secolo, fu proclamata patrona dell’Alsazia da Papa Pio XII nel 1946, un anno dopo la fine della Seconda Guerra mondiale che aveva particolarmente provato questo territorio, annesso dalla Germania nazista. Dal 13 dicembre 2020, la diocesi di Strasburgo ha avviato un Grande Giubileo per i 1300 anni della morte di Santa Odile.

La specificità religiosa dell’Alsazia

La diocesi di Strasburgo, come la vicina diocesi di Metz, ha la particolarità di applicare le regole del Concordato napoleonico. I sacerdoti sono pagati dallo Stato e i vescovi nominati congiuntamente dal Papa e dal Presidente della Repubblica, con pubblicazione sul Journal Officiel. Queste due diocesi concordatarie avevano ricevuto la visita di San Giovanni Paolo II nel 1988. Da parte sua, Papa Francesco aveva fatto una breve visita a Strasburgo nel novembre 2014, per due interventi al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa.