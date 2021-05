Gli eventi on line per la Veglia di Pentecoste

Gli orari e i link per seguire gli eventi del fine settimana, dalla Veglia in diretta da Gerusalemme a quella organizzata da Charis, dal Rosario recitato nel Santuario di Nostra Signora di Montserrat in Spagna per chiedere la fine della pandemia, all'evento "Canzoni per il Creato", appuntamento che rientra nelle iniziative della Settimana della Laudato si'

Ritrovarsi per pregare insieme nonostante le distanze e le tante limitazioni dovute al Covid. Ce lo permette il web che in questo fine settimana unirà i cinque continenti in un unica invocazione a Dio, in attesa della Pentecoste, con la Veglia per la pace in Medio Oriente -organizzata dagli ordinari di Terra Santa alla quale il Papa ha chiesto a tutta la Chiesa di partecipare - per chiedere la fine della pandemia e la pace in Terra Santa.

Qui, la guida per seguire tutti gli appuntamenti:

Sabato 22 maggio

16:00 - In diretta su questo portale, la celebrazione della Veglia di Pentecoste presieduta da S.B. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, presso la Basilica di Santo Stefano a Gerusalemme. La Veglia è organizzata dall’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa, con la collaborazione dell’Unione delle religiose e del Comitato episcopale dei religiosi.

18:00 - In diretta su questo portale, sulla pagina FB @vaticannews.it, e sul canale Youtube di Vatican News, la preghiera del Rosario dal Santuario Nostra Signora di Montserrat - Spagna - per invocare la fine della pandemia. Intenzione particolare: "Per i volontari".

19:00 - In diretta su questo portale, Santa Messa celebrata dal Santuario di S. Rita da Cascia.

21:00 - In diretta su questo portale e sul canale Youtube di Vatican News https://bit.ly/3bHmcL5, la Veglia Ecumenica dalla chiesa anglicana "Christ Church" di Gerusalemme. Organizzata da Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service), si svolgerà in diretta online da 4 città: Topeka, negli Stati Uniti, Roma, Buenos Aires e Gerusalemme.

Domenica 23 maggio

10:00 In diretta su questo portale e su tutte le nostre piattafome social, Santa Messa nella Solennità di Pentecoste presieduta da Papa Francesco - Basilica di San Pietro, Altare della Confessione.

12:00 In diretta su questo portale e su tutte le nostre piattafome social, Regina Coeli.

15:00 In diretta su questo portale e sulla nostra pagina FB, la celebrazione liturgica in parte online e in parte in presenza a chiusura delle iniziative della Settimana della Laudato si'. L’evento odierno, su iniziativa del Global Catholic Climate Movement (Movimento cattolico globale per il clima) fa seguito al festival culturale online, "Canzoni per il Creato", svoltosi ieri, sabato 22 maggio. L'evento si svolge presso la Curia generalizia dei Frati Minori in Via di S. Maria Mediatrice, 25, e nella chiesa di San Damiano in Assisi.

18:00 In diretta su questo portale e su tutte le nostre piattafome social, la recita del Santo Rosario dal Santuario Notre-Dame-du-Cap - Canada, per invocare la fine della pandemia. Intenzione particolare: "Per le forze dell’ordine, i militari e i pompieri ", dal Santuario Notre-Dame-du-Cap - Canada.

19:00 In diretta su questo portale, la Santa Messa celebrata nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei