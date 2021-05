Hebdomada Papae: il Gr in latino del 15 maggio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Il sommario di oggi: 40 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II. Il Papa: siamo nelle mani di Dio, affidiamoci alla Madonna di Fatima. L’udienza generale celebrata di nuovo alla presenza dei fedeli. Francesco: è bello rivedersi faccia a faccia. Con un Motu proprio il Pontefice istituisce come ministero il servizio del catechista

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

Die 15 (quinto décimo) mensis Maii anno 2021

(bis millésimo uno et vicésimo)

(TITULI)



Abhínc quadragínta annos est vulnerátus sanctus Ioánnes Páulus II (secúndus). Pontíficis Francísci haec sunt verba: in Dei mánibus sumus, Beátae Maríae Vírgini Fatiménsi nos committámus.

Audiéntia generális dénuo fidélibus adstántibus est celebráta. Pulchrum est – ait Francíscus - fácie ad fáciem nos mútuo conspícere.

Per Lítteras apostólicas motu próprio datas Summus Póntifex catechístae famulátum convértit in ministérium.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorélius et felíciter vobis audiéntibus núntios Latína língua prolátos.

Ascolta l'audio in latino

(NOTITIAE PRAECIPUAE)

Abhínc quadragínta annos gráviter est vulnerátus sánctus Ioánnes Páulus II (secúndus). Quod in novíssima audiéntia generáli memorávit Francíscus Papa: “Éius salus Beátae Maríae Vírgini Fatiménsi est tribuénda. Refert Alexánder De Cárolis.

Die tértio décimo mensis Máii quod cogitári non pótuit reápse ipso in foro Petriáno evénit: Summus Póntifex est vulnerátus. Sánctus Ioánnes Páulus II (secúndus) cum fidéles ante audiéntiam generálem salutáret, quidam funésti ictus sunt audíti. Póntifex in abdómine est vulnerátus, peregríni flere coepérunt ac multi precántes Vírginem Maríam génua flexérunt, quae sexagínta quáttuor ante annos Fatiménsibus párvulis, óvium custódibus, apparúerat. Quáttuor diébus post, cum “Regína coéli” recitarétur, Wojtýla Papa, e perículo extráctus, ex Valetudinário Gemélli ubi degébat, ipse insidiátori ignóvit. Sibi persuásum habébat Dóminae Nóstrae Fatiménsis praesídio se esse eréptum. Quod olim accídit, in audiéntia generáli die duodécimo praetériti mensis Máii, recordátus est Francíscus Papa, huc áddens quod evéntus ille nos cónscios facit “nostram vitam et terrárum orbis históriam in Dei mánibus esse pósitam”.

Diutúrnum post tempus, audiéntia generális die duodécimo mensis Máii in Urbe Vaticána, adstántibus fidélibus, acta est et Póntifex eos cum primum vidéret est laetátus. In catechési confirmávit christiánam precatiónem haud semper esse fácilem, at Iesum semper esse nobíscum. Confécit Olga Sakun.

Prohibitiónes laxátae, quas pestiléntia impósuit, effecérunt ut Póntifex et hóminum quaedam multitúdo simul conveníre possent in audiéntia generáli, in Cavaédio Damasiáno Apostólici Palátii. Francíscus dixit sibi haud pulchrum fuísse ex televisífico apparátu loqui seque esse laetum quod homines fácie ad fáciem simul vidére possent. Argumentári de oratióne pergens, Póntifex planum fecit “péssimos precatiónis inimícos intra nos esse”, cum “humána natúra reluctátur”. Nemo ex praecláris orántibus, qui in Bíbliis reperiúntur et in Ecclésiae annálibus, oratiónem ‘cómmodam’ hábuit - áddidit Póntifex - confírmans probatiónis témpore semper esse nobíscum Iesum.

(NOTITIAE BREVISSIMAE)

Per Lítteras apostólicas motu próprio datas, quarum títulus Antíquum ministérium, praetérito die décimo mensis Máii Summus Póntifex catechístae ministérium laicále constítuit. Hoc in documénto, istud definítur necessárium instruméntum ad hodiérnum terrárum orbem evangelizándum, quod saeculári forma est agéndum, posthábito clericáli dominátu.

Haec háctenus, próximo sábbato eádem hora vos conveniémus.

***

(TITOLI)

40 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II. Il Papa: siamo nelle mani di Dio, affidiamoci alla Madonna di Fatima

L’udienza generale celebrata di nuovo alla presenza dei fedeli. Francesco: è bello rivedersi faccia a faccia

Con un Motu proprio il Pontefice istituisce come ministero il servizio del catechista

Un cordiale buongiorno a tutti voi in ascolto da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Quarant’anni fa, in Piazza San Pietro, avveniva il drammatico attentato a Giovanni Paolo II. Papa Francesco lo ha ricordato nell’ultima udienza generale: “Doveva la vita alla Signora di Fatima”. Ce ne parla Alessandro De Carolis.

Il 13 maggio 1981 l’inimmaginabile diventa realtà nel cuore del Vaticano, un attentato contro la figura del Papa. Giovanni Paolo II salutava i fedeli prima dell'udienza generale quando il rumore di alcuni spari accende il dramma. Il Papa viene colpito all’addome, i pellegrini rompono in pianto e tanti si inginocchiano in preghiera alla Vergine, che quello stesso giorno di 64 anni prima era apparsa ai pastorelli di Fatima. Al Regina Coeli recitato quattro giorni dopo, ormai fuori pericolo, dal Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, Papa Wojtyla assicura il suo perdono all’attentatore. Era convinto di dovere la vita alla Signora di Fatima. Papa Francesco ha ricordato l’accaduto all’udienza generale del 12 maggio scorso, affermando che quell’evento ci rende consapevoli che “la nostra vita e la storia del mondo sono nelle mani di Dio”.

Dopo un lungo periodo, l’udienza generale del 12 maggio è tornata a svolgersi alla presenza dei fedeli in Vaticano e il Papa all’inizio ha espresso gioia nel vederli. Nella catechesi ha detto che la preghiera cristiana non è sempre facile, ma che Gesù è sempre con noi. Il servizio di Olga Sakun.

L’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia ha permesso al Papa e a diverse centinaia di persone di tornare a incontrarsi di persona all’udienza generale, tenuta nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico. Francesco ha detto che per lui non è stato bello parlare davanti a una telecamera e che era contento di rivedere la gente “faccia a faccia” di nuovo insieme. Continuando le catechesi sulla preghiera, il Papa ha spiegato che “i nemici peggiori della preghiera sono dentro di noi” quando “la natura umana si ribella”. “Nessuno dei grandi oranti che incontriamo nella Bibbia e nella storia della Chiesa ha avuto una preghiera ‘comoda’”, ha affermato, ribadendo che nei tempi di prova Gesù è sempre con noi.

(NEWS)

Con il Motu proprio Antiquum ministerium, lo scorso 10 maggio Francesco ha istituito il ministero laicale di catechista. Nel documento lo definisce un’urgenza per l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo, da svolgersi in forma secolare, senza cadere nella clericalizzazione.

È tutto per questa edizione, a risentirci a sabato prossimo.