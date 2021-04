Mente, Corpo e Anima: la quinta Conferenza Internazionale

Dal 6 all'8 maggio, il Pontificio Consiglio della Cultura e la Fondazione Cura hanno organizzano uno speciale webinar per esplorare i punti in comune tra religione e spiritualità in rapporto a salute e benessere, esaminando anche la relazione tra mente, corpo e anima. L'invito è rivolto a sacerdoti, agli operatori della pastorale della salute e agli studenti delle Università Pontificie e Cattoliche di tutto il mondo. Al termine della tre giorni, un videomessaggio del Papa

Il Pontificio Consiglio della Cultura e la Fondazione Cura organizzano la quinta Conferenza Internazionale dal titolo: Exploring the Mind, Body & Soul. How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health. Si terrà on line, nei giorni 6-8 maggio 2021 e vedrà la presenza di medici, scienziati, studiosi di etica, leader religiosi, sostenitori dei diritti dei pazienti, policymakers, filantropi e opinionisti per confrontarsi sulle ultime scoperte nell’ambito della medicina, dell’assistenza sanitaria e della prevenzione, nonché sul significato antropologico e sull’impatto culturale dei progressi tecnologici.

Scienza e fede in rapporto alla salute

Gli organizzatori metteranno in risalto anche una conversazione sul tema: “Bridging Science and Faith” per esplorare i punti in comune tra religione e spiritualità in rapporto a salute e benessere, esaminando inoltre la relazione tra mente, corpo e anima. La discussione verterà anche sul significato più profondo dell'esistenza umana e cercherà aree di convergenza tra le scienze umane e le scienze naturali.

In attesa di Francesco

Alla conclusione della Conferenza, Papa Francesco indirizzerà ai partecipanti un videomessaggio. L’invito è esteso ai sacerdoti, agli operatori della pastorale della salute e agli studenti delle Università Pontificie e Cattoliche di tutto il mondo.