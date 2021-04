Il matrimonio sciolto in favorem fidei al centro di una giornata di studio

L’evento, promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, si terrà il prossimo martedì. Un’iniziativa a vent’anni dalla “Potestas Ecclesiae”

E’ una Giornata di studio rivolta soprattutto agli studenti delle Università pontificie, agli studiosi e ai collaboratori delle Curie diocesane, quella che si terrà sia in presenza, sia in streaming, presso la Pontificia Università Lateranense, martedì 27 aprile. Un evento promosso dalla Congregazione della Dottrina della fede in collaborazione con l’ateneo. Al centro dell’approfondimento c’è l’Istruzione Potestas Ecclesiae, a vent’anni dalla sua promulgazione, e che contiene le norme per istituire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede.

La mattinata, inaugurata dal saluto del Rettore Vincenzo Buonomo e dal Prefetto cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, sarà dedicata all’approfondimento teologico-giuridico dell’Istruzione; mentre il pomeriggio sarà riservato all’esame di alcuni casi pratici all’interno di gruppi di studio, riuniti in modalità on-line e moderati da un esperto. Tra gli altri relatori: monsignor Giordano Caberletti, Prelato Uditore della Rota Romana; il porfessor Luigi Sabbarese della Pontificia Università Urbaniana; il Reverendo Johannes Furnkranz, Congregazione per la Dottrina della Fede e infine il professor Francesco Catozzella, Pontificia Università Lateranense. La Giornata potrà essere seguita sul canale Youtube della Pontificia Università Lateranense: https://youtu.be/H-m1BjkSsMs.